Fox TV küçülme nedeniyle 3 isimle yollarını ayırdı

FOX Haber, Cumhurbaşkanlığı muhabiri Umut Yertutan, Fox Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul ve Çalar Saat programının editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım ile yollarını ayırdı.

Medya Radar’ın haberine göre Disney ile 21. Century Fox şirketlerinin birleşmesi sonrası Genel Yayın Yönetmenliği’ni Doğan Şentürk’ün yaptığı FOX Haber’de 3 ayrılık birden yaşandı.

Çalar Saat programının editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım ve Fox Ana Haber editörü Serdar Ertuğrul kanaldan kendi isteği ile ayrıldıklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Serdar Ertuğrul, "Türkiye Gazetesi ile başlayıp TGRT ile devam ettiğim gazetecilik mesleğimi 34 yıl sonra Fox TV'de kendi isteğimle sona erdiriyorum. Bu süre zarfında gerek kurumumdan gerekse çalışma arkadaşlarımla birliktelikten, mesleğimi yapabilmekten haz duydum." paylaşımı yaparak ayrıldığını duyurdu.

İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat’in editörlüğünü yapan Necdet Yıldırım da "Bir açıklamada burdan yapayım çok sevdiğim evim diye nitelendirdiğim Fox tv’den kendi isteğimle ayrıldım. Bundan sonra İzmir’de yaşayacağım yeni görevimi resmi yazışmalar tamamlanınca açıklayacağım. Üzerimde çok emeği olan @dogansenturk @fatihportakal @KucukkayaIsmail @karagozilker @ozgurcakmakci abilerime ve çok sevdiğim fox haber ailesine çok teşekkür ederim iyiki varlar ” paylaşımlarını yaptı. (HABER MERKEZİ)