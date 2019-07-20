Adana'da sahte içkiden bir ölüm daha | Son 1 ayda 11 kişi yaşamını yitirdi
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan N.B. isimli kadın yaşamını yitirdi.
Fotoğraf: DHA
Adana'da metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan N.B. isimli kadın yaşamını yitirdi. Kentte son bir ayda aynı nedenle yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükseldi.
Adana’nın merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde oturan N.B. isimli kadın rahatsızlanması üzerine Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. "Metil alkol zehirlenmesi" şüphesiyle buradan özel bir hastaneye sevk edilen kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
N.B'nin cenazesi, Adana Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilip, toprağa verildi.
Kentte son bir ayda metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı, böylece 11'e yükseldi. (Adana/MA)
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