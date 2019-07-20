Adana'da sahte içkiden bir ölüm daha | Son 1 ayda 11 kişi yaşamını yitirdi

Çocuğuna cinsel istismarda bulunan babaya 30 yıl hapis cezası verildi

Babaya, çocuğuna cinsel istismarda bulunmaktan 30 yıl hapis cezası verildi. Anne: Bilin ki siz anne olarak eğer susuyorsanız, bu insanlar hiç durmayacak. Rezil olmaktan korkmayın.