20 Temmuz 2019 17:24

Kadifekale'de “Üretici Pazarı” açıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, şehrin tarihi simgelerinden Kadifekale’de “Pagos Üretici Pazarı”nı açtı. 

Kadifekale'de “Üretici Pazarı” açıldı

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi

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    İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Kadifekale’de Pagos Üretici Pazarı’nı açtı. Açılış, İzmir milletvekilleri Prof. Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Kani Beko ve Köy-Koop Başkanı Neptün Soyer ile ilçe belediye başkanları, muhtarlar, kooperatif üyeleri ve vatandaşların katılımı ile yapıldı. 

    HER İLÇEYE ÜRETİCİ PAZARI

    Açılışta konuşan Soyer, “Buranın tarihini ve güzelliklerini ortaya çıkarmak önceliklerimizden biri. Daha önce sözünü verdiğimiz gibi Kadifekaleli kadınlar için Pagos Üretici Pazarını açtık. Bu pazar ile birlikte Kadifekaleli kadınlarımızın kıymetli emekleri tüm İzmirlilerle buluşacak. Ayrıca her ilçemizde bir üretici pazarı kuracağız” dedi. 

    Üretici pazarı her cumartesi, çocuk etkinlikleri, dans gösterileri ve konserlere de ev sahipliği yapacak. (İzmir/EVRENSEL)

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