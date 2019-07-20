Erbil'de Türkiyeli diplomata yönelik saldırı ile ilgili 4 kişi yakalandı

Erbil'de Türkiyeli diplomat Osman Köse'nin ve 2 Irak vatandaşının yaşamını yitirdiği silahlı saldırının faili olduğu belirtilen Mazlum Dağ ile 3 kişi yakalandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), Türk Başkonsolosluk görevlisinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen Mazlum Dağ ile 3 kişinin yakalandığını duyurdu.

Erbil Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Erbil'deki saldırıya ilişkin 2 gün önce kimlik bilgileri yayımlanan Mazlum Dağ'ın güvenlik güçlerince yakalandığı ifade edildi.

Açıklamada, Dağ'ın yanı sıra olayla bağlantısı olan 3 kişinin daha yakalandığı belirtilirken, söz konusu diğer 3 kişi hakkında detaylı bilgi verilmedi.

Erbil'de geçen çarşamba günü bir restorana düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat Osman Köse yaşamını yitirmiş, saldırıda 2 Irak vatandaşı da hayatını kaybetmişti. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY), saldırının önceden planlanmış ve hedefli bir terör saldırısı olduğunu bildirmişti. (DIŞ HABERLER)