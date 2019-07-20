TBMM’de 7 bin 439 soru yanıtsız bırakıldı, araştırma önergeleri kabul edilmedi

Meclise verilen 13 bin 488 yazılı soru önergesinden 7 bin 439’u yanıtsız kaldı. TBMM’ye bin 459 araştırma önergesi sunulurken, bu önergelerden sadece 5’i kabul edildi. Bu dönem Meclis 691 maddelik 39 yasa çıkarırken, Saray ise toplam 1915 maddeden oluşan 41 kararname çıkardı.

TBMM’nin 2 buçuk ay tatile girmesine yönelik eleştiriler sürüyor. 1 Ocak’tan bu yana geçen 7 aylık sürede sadece 64 gün çalışan Mecliste bu dönem çıkması gereken EYT, 3600 ek gösterge, yargı reformu vb. düzenlemeler yeni döneme kaldı.

Meclisin 27. dönem çalışma pratiği de çok parlak değil.

7 BİN SORU ÖNERGESİ YANITSIZ KALDI

Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, CHP Ankara Milletvekili Murat Emir’in 7 Temmuz 2018’de başlayan 27. Dönemde TBMM’nin 1 yıllık faaliyetlerine ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bilgiç imzasıyla gelen yanıtta; 10 Temmuz 2019 itibariyle 27. Yasama Döneminde Meclis Başkanlığı’nca işleme alınan yazılı soru önergeleri, araştırma önergeleri ve kanun tekliflerine ilişkin bilgiler yer aldı.

Buna göre, 27 Yasama Dönemi’nin başladığı 7 Temmuz 2018 tarihinden 10 Temmuz 2019’a kadarki 1 yıllık süreçte 13 bin 488 yazılı soru önergesi işleme alındı.

Bu önergelerden 10 bin 63’ü CHP, bin 926’sı HDP ve bin 125’i İYİ Parti tarafından verildi. MHP 300 soru önergesi verirken, Türkiye İşçi Partisi 7, Demokrat Parti 3, bağımsız vekiller de 8 önerge verdi. Meclise soru önergeleri verilmesine ancak yanıtlanan rakamlar pek iç açıcı değil. Verilen 13 bin 488 soru önergesinden 7 bin 439’u yanıtsız kaldı. Sunulan önergelerden 2’si geri alınırken, 815’i süresi içinde, 4 bin 399’u ise ancak süresi geçtikten sonra yanıtlanabildi.

KARARNAMELER YASAMANIN ÖNÜNE GEÇTİ

27. Dönemde en çok soru 3 bin 430 ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a yöneltilirken, İçişleri Bakanı’na 987, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’na 986 ve Tarım ve Orman Bakanı’na 975 soru yöneltildi.

27. dönem verileri Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan kararnamelerin Mecliste yapılan yasama faaliyetinin üzerine çıktığını gösteriyor. Rakamlarla göre “Bir yılda TBMM 691 maddelik 39 yasa, Saray toplam 1915 maddeden oluşan 41 kararname çıkardı”. Emir, rakamlar için “Meclisin yasama yetkisinin atıl hale getirildiği” gösterdiğini dile getirdi.

ARAŞTIRMA ZATEN YOK...

Bir sorunun nedenleri araştırılarak boyutlarını saptama ve o konuda alınması gereken önlemlerin ortaya konması amacıyla hazırlanan araştırma önergelerinde de TBMM sınıfta kaldı. Bu dönemde yalnızca bin 459 araştırma önergesi sunulurken, bu önergelerden sadece 5’i kabul edildi.

Öte yandan Meclisin tatile girmesi ile birlikte bu dönem çıkarılması beklenen emeklilikte yaşa takılanlar yasası, yargı düzenlemesi ve 3600 ek gösterge düzenlemesi gibi düzenlemeler de yeni döneme kaldı. (HABER MERKEZİ)