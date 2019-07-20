ODTÜ Geliştirme Vakfı: Yurt yapılmasına muvafakatımız yok

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) 49 yıllığına Kredi Yurtlar Kurumuna verilen Kavaklık alanının tapu kayıtlarında 2034 yılına kadar ODTÜ Geliştirme Vakfı'na ait olduğu ortaya çıkmıştı. ODTÜ Geliştirme Vakfı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

ODTÜ Geliştirme Vakfı Yönetimin Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ramazan tarafından yapılan açıklamada, “Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun ODTÜ Kampüsünde yurt yapma çalışmaları ile ilgili olarak, bu Kurum adına yüklenici firmanın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’ne yapmış olduğu ruhsat başvurusuna karşılık olarak, intifa hakkı Vakfımıza verilmiş olan 156-158-159-160-161 kadastral parsellerde herhangi bir yapılaşmaya muvafakatımızın bulunmadığı bir yazı ile iletilmiştir. ODTÜ Geliştirme Vakfı olarak, Üniversitemizde bu tür karar süreçlerinin Üniversitemizin tüm bileşenlerinin ortak görüşü çerçevesinde şeffaf olarak yürütülmesini dileriz, saygılarımızla” diye belirtti. (ANKARA)

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