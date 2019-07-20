Ülke genelinde hava sıcaklığı 2 ila 4 derece artacak (20 Temmuz 2019)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Manisa ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın doğu ilçeleri, İzmir'in kuzeydoğu çevreleri ve Kütahya'nın batı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının genelinde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bilecik çevreleri ile Balıkesir ve Bursa'nın doğu kesimlerinin yerel olmak üzre sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

EGE BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Manisa çevreleri ile İzmir'in kuzeydoğu kesimleri ve Kütahya'nın batı ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Az bulutlu, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ'DE HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. (HABER MERKEZİ)