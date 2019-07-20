20 Temmuz 2019 08:33Son Güncellenme Tarihi: 20 Temmuz 2019 09:10
Yavuz Sultan Selim köprüsü girişinde otobüs kazası: 5 kişi yaralandı
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.
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Fotoğraf: DHA
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişinde yolcu otobüsünün kaza yapması sonucu 5 kişi yaralandı.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü girişi Edirne istikametindeki kaza saat 07.30 sıralarında meydana geldi.
İzmir'den İstanbul'a gelen Nilüfer Turizm'e ait yolcu otobüsü köprüye yaklaşık 200 metre kala bariyerlere çarptı. Bir süre bariyer üstünde sürüklenen otobüsteki 5 yolcu yaralandı. Yolcuların bazıları camları kırarak dışarı çıktı.
Yaralı yolcular, kaza yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Otobüsü şoförü Veysi Otu, lastiğin patlaması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybettiği söyledi. Kaza nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. (DHA)