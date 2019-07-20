Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada yaralanan 2 çocuktan biri öldü

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinin Merkez İstiklal Mahallesi'nde yapılan düğünde henüz bilinmeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Kavgada, Eren Çinçik (11) ile M. S. (15) silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tufanbeyli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuklar buradaki müdahalenin ardından Adana'ya sevk edildi.

Durumu ağır olan Eren Çinçik, daha kötüleşince güzergahta bulunan Kozan ilçesindeki Devlet Hastanesine getirildi. Çinçik'e burada kan nakli yapıldıktan sonra Adana'ya gönderildi. Balcalı Tıp Fakültesi Hastanesine getirilen Çinçik, kurtarılamadı.

Diğer yaralı çocuğun tedavisi ise Kozan Devlet Hastanesinde sürüyor. (AA)