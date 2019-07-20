Mısır'ın ev sahipliğinde düzenlenen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nda Senegal'i 1-0 yenen Cezayir şampiyon oldu.

Bu yıl 32'nci kez gerçekleştirilen ve kazanan tarafın 4,5 milyon dolar para ödülü alacağı turnuvanın finalinde, Cezayir ile Senegal, başkentteki Uluslararası Kahire Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Baghdad Bounedjah'ın golüyle 1-0 öne geçen Cezayir, skor üstünlüğünü korumasını bildi ve tarihinin ikinci şampiyonluğuna uzandı.

Daha önce kupada iki kez finale yükselen ve 1990'daki turnuvadan zaferle ayrılan Cezayir, 29 yıl aranın ardından kupayı müzesine götürmeyi başardı.

TURNUVANIN GOL ŞAMPİYONU IGHALO

Tunus'u 1-0 yenerek turnuvayı 3. sırada tamamlayan Nijerya'nın Çin ekibi Şanghay Shenhua'da forma giyen santrforu Odion Ighalo 5 golle turnuvanın gol kralı oldu.

Cezayir'de Riyad Mahrez ve Adam Ounas, Senegal'de Sadio Mane ile Demokratik Kongo'da Cedric Bakambu organizasyonu üçer golle tamamladı. (SPOR SERVİSİ)