YKY, Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi'nde yer alan "Kürdistan" kelimesini sansürledi

17. yüzyılda yaşayan gezginlerden Evliyâ Çelebi tarafından kaleme alınan Evliyâ Çelebi Seyahatnamesi‘nde yer alan ‘Kürdistan’ kelimesi Yapı Kredi Yayınları tarafından sansürlendi.

Gazete Duvar'ın haberine göre Prof. Dr. Robert Dankoff, Seyit Ali Kahraman ve Yücel Dağlı tarafından Yapı Kredi Yayınları için hazırlanan ve ilk baskısı 2006 yılında yapılan kitabın orijinal metninde yer alan "Kürdistan" kelimesi 4 yerde sansürlenerek "Kürt diyarı" olarak okura sunuldu.

Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi‘nin ilk sekiz cildi 1896-1928 yılları arasında Arap harfleriyle, son iki cildi ise 1935-38 arasında Latin kökenli yeni harflerle basıldı. Evliyâ Çelebi'nin Orta Avrupa, Balkanlar, Kırım, Kafkasya, Anadolu, Mısır ve Arabistan’a kadar uzanan toprakları dolaşarak hazırladığı ve 10 cilt olarak Yapı Kredi Yayınları tarafından yayımlanan kitaptaki sansür dikkat çekti. (HABER MERKEZİ)