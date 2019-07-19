İran: Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz tankerine el koyduk

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri İngiltere bandıralı Stena Impero adlı petrol tankerine Hürmüz Boğazı'nda el konulduğunu açıkladı. İran'ın İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor. İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

"YASAL PROSEDÜRLER İÇİN İRAN KIYILARINA ÇEKİLDİ"

İran Devrim Muhafızları açıklamasında "Stena Impero adlı İngiliz petrol tankeri, denizcilik kurallarına riayet etmemesi nedeniyle Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Birinci Bölge Birliği tarafından durduruldu." ifadeleri yer aldı.

Tankerin, müdahalenin ardından yasal prosedürler için İran kıyılarına çekildiği bildirildi.

Reuters'ın İngiltere Savunma Bakanlığı sözcüsüne dayandırdığı bilgiye göre İngiltere, konuya ilişkin daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını bildirdi.

İran Hürmüzgan eyaleti Denizcilik ve Liman İşletmeleri Genel Müdürü Murad Afifipur da alıkoymanın gerekçesini şu ifadelerle açıkladı: "İngiltere'ye ait petrol tankerinin durdurulmasının nedeni, bulunduğu konumu gösteren sinyali kapatarak Hürmüz Boğazı'nda gemilerin kullandığı güzergaha aykırı bir yerden geçmesi ve İran'ın uyarılarını dikkate almaması"

TANKER ŞİRKETİNDEN AÇIKLAMA: İLETİŞİM KURAMIYORUZ

Stena Bulk and Northern Marine Management isimli şirketten yapılan yazılı açıklamada da, "19 Temmuz'da İngiliz bandıralı Stena Impero tankerine Hürmüz Boğaz'ından geçtiği sırada uluslararası sularda İngiltere saatiyle 16.00 sıralarında kimliği belirsiz araçların ve bir helikopterin yaklaştığını doğrulayabiliriz. Şu anda kuzey istikametinde İran'a doğru hareket halindeki tankerle iletişim kuramıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tankerde 23 mürettebatın olduğu ve şirkete ulaşan herhangi bir yaralanma olayı bilgisinin bulunmadığı kaydedildi.

BİR TANKERE DAHA MÜDAHALE İDDİASI

Öte yandan İran'ın Hürmüz Boğazı'nda İngiltere'ye ait ikinci bir petrol tankerine daha müdahale ettiği tahmin ediliyor.

Küresel deniz trafiğini izleyen Marine Traffic'te ise Suudi Arabistan'ın Ras Tanura Limanı'na doğru gitmekte olan hareket halindeki Liberya bandıralı Mesdar adlı petrol tankerinin yönünü aniden İran kıyılarına çevirdiğini gösteriyor.

İngiltere'nin Norbulk Shipping şirketine ait petrol tankerinin durumuyla ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

İRAN TANKERİNİN ALIKONMA SÜRESİ UZATILDI

İngiltere'ye bağlı Cebelitarık özerk yönetimi, 4 Temmuz'da “Suriye'ye petrol taşıdığı” öne sürülen İran'a ait petrol tankerini alıkoymuştu. Cebelitarık Özerk Yönetimi'nde Yüksek Mahkeme, Suriye'ye yönelik ambargoyu ihlal ederek petrol taşıdığı gerekçesiyle durdurulan İran tankerini alıkoyma süresini 15 Ağustos'a kadar uzattı. Cebelitarık yönetimi konu ile ilgili gelecek duruşmanın 15 Ağustos 2019'da yapılacağını duyurdu. (DIŞ HABERLER)

İran Dışişleri Bakanı: İngiltere'nin İran tankerine el koyması korsanlıktır