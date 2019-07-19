Gezi Davası'nı kamuoyuyla paylaşan 'geziyisavunuyoruz.org'a erişim engeli kararı

İş insanı Osman Kavala'nın tutuklu bulunduğu ve 16 kişinin "ağırlaştırılmış müebbet" istemiyle yargılandığı Gezi Parkı davası ile ilgili kamuoyunu bilgilendirmek için açılan 'geziyisavunuyoruz.org' sitesine erişim engeli getirildi.

Siteye girildiğinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun “Bu internet sitesi hakkında ANKARA 3. SULH CEZA HÂKİMLİĞİ tarafından verilen 16/07/2019 tarih ve 2019/5538 D.İş sayılı karara istinaden, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından koruma tedbiri uygulanmaktadır.” yazısı görüldü.

geziyisavunuyoruz.org sitesine erişim engeli kararı

Site kullanıcıları engellemeyi Twitter hesaplarından "Dayanışma tüm yasaklardan büyüktür. #GeziyiSavunuyoruz" ve savunmaya devam edeceğiz." paylaşımı ile duyurdu.

(HABER MERKEZİ)

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Gezi davasının ilk duruşması görüldü: İddianamedeki tek doğru, sayfa numaraları