Pakistan'da zamlar ve IMF anlaşması protesto edildi

Pakistan'da son dönemde yaşanan zamlar, işsizlik ve Uluslararası Para Fonu'yla (IMF) yapılan anlaşma protesto edildi. Cemaati İslami Partisi (JI) tarafından, Ravalpindi kentinde düzenlenen protestoya JI lideri ve senatör Siracül Hak ile partinin önde gelenleri katıldı.

Liyakat Bağ parkında düzenlenen protestoda konuşan Hak, İmran Han hükümetinin yaklaşık bir yıldır görevde olduğunu hatırlatarak, “Bu hükümet bir yıldır görevde olmasına rağmen birçok hayati sorunu çözememiştir. Hala yeni kurulmuş bir hükümet gibi emeklemektedir” dedi.

Hak, yapılan IMF anlaşması ve diğer ülkelerle gerçekleşen borç anlaşmalarını eleştirerek, “Bu hükümet, halk tarafından mı seçildi yoksa başkaları tarafından mı?” diye sordu.

Hak, ülke nüfusunun yüzde 20'den büyük bir oranının fakirlikle mücadele ettiğini, ekilebilir alanların yüzde 62'sinin ise kullanılmadığını sözlerine ekledi.

PAKİSTAN SON BİR YILDA NAKİT YARDIM ANLAŞMALARI İMZALADI

Son bir ayda Lahor, Multan ve Karaçi gibi kentlerde de benzer amaçlı yürüyüşler düzenlenmişti. Borçlarını ödemekte zorluk çeken Pakistan, son bir yılda IMF'yle 6 milyar dolarlık kredi, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ile toplamda 6,2 milyar dolarlık nakit yardım, Katar ve Çin'le de yatırım anlaşmaları imzaladı. IMF ile yapılan anlaşma, vergi zamları ve fatura zamları yapmayı öngörüyor. (Ravalpindi/AA)