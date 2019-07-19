Irak'ta Şii muhalefetten yolsuzluk protestosu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, Şii lider Ammar el-Hekim'in başını çektiği Ulusal Hikmet Akımı destekçileri, kamu hizmeti yoksunluğu ve yolsuzluğu protesto etmek için eylem düzenledi.

Bağdat'ın merkezindeki Alavi bölgesinde bulunan Başbakanlık Ofisi önünde toplanan Hekim yanlısı onlarca kişi, hükümeti halka hizmet götürmemek ve işsizlik ile yolsuzluk gibi kronikleşen sorunların çözümü konusunda gereken çabayı göstermemekle eleştirdi.

Protestocular, “Kamu hizmeti yoksunluğuna boyun eğmiyoruz”, “İşsizliğe hayır” ve “Yolsuzluklara hayır” şeklinde sloganlar attı.

Hekim yanlıları Bağdat'ın yanı sıra Basra ve diğer güney kentlerinde de benzer eylemler düzenledi.

BAŞBAKAN: TOPLUMSAL BARIŞ KONTROLDEN ÇIKABİLİR

Eylemler üzerine Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi, Şii lider Ammar el-Hekim'e bir mektup göndererek, toplumsal barışın kontrolden çıkabileceği tehdidinde bulundu.

Hekim'e bağlı Ulusal Hikmet Akımı'nın 329 sandalyeli Irak Meclisi'nde 19 milletvekili bulunuyor. Irak Ulusal Hikmet Akımı Başkanı Hekim, parlamentoda muhalefet safına geçtiğini duyurmuştu. Hekim'in, Irak'ta 2003 sonrası Şii iktidarlarında parlamentoda muhalefete geçen ilk Şii lider olduğu biliniyor. (Bağdat/AA)