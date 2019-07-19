İş makinesini taşıyan tır devrildi: 4 işçi yaralandı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, bölgedeki yol yapım çalışması için iş makinesini taşıyan tır, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araç içinde sıkışan 4 işçiden 3'ü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan 1 işçi ise 3 saat süren çalışmaların ardından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, akşam saatlerinde, Gürpınar ilçesine 50 kilometre uzaklıkta Kırkgeçit mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması için bölgeye iş makinesi götüren Sami Parlak yönetimindeki 55 NZ 540 plakalı belediyeye ait tır, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçurumdan yuvarlanıp takla attı. Kazada, şoför Parlak ile araçtaki Hızır Sinan Çiftçi, Yusuf Aydın ve Şener Polaz araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parlak, Çiftçi ve Polaz ekiplerin çalışması sonucu tırdan çıkarıldı. Yaralı 3 işçi, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.

TIR'DA SIKIŞAN İŞÇİ 3 SAAT SONRA KURTARILDI

Tırın arka koltuğunda sıkışan Büyükşehir Belediyesi personeli Yusuf Aydın için itfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri, olay yerine gelen iş makinelerinin takla atan tırın üzerindeki greyderi hafif kaldırması ile kurtarma çalışmasına başladı. Elektrikli testere ve makaslarla TIR'ın koltuklarını kesen ekipler, arka koltuğun altında sıkışan Aydın'ı 3 saat sonra kurtardı. Kazada her iki yağı kırılan Aydın, sağlık ekipleri tarafından sedye üzerine alındıktan sonra ilk müdahalesi ambulansta yapıldı. Aydın, daha sonra Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine götürülerek tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (Van/DHA)