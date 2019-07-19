İmamın dövdüğü iddia edilen çocuk yoğun bakımda
Tarsus'ta imam tarafından darbedildiği ileri sürülen 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, iddiayı TBMM gündemine taşıdı.
Fotoğraf: DHA
Mersin'in Tarsus ilçesinde, mahalle imamı tarafından dövüldüğü ileri sürülen 8 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuk yoğun bakımda tedavi görürken, imam gözaltına alındı. CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, iddiayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı.
Mersin Tarsus'daki camide meydana gelen olayda, iddiaya göre çocuklara Kur'an öğreten imam Gazi G., yaramazlık yaptığı gerekçesiyle öğrencisini darbetti. Aldığı darbeler sonucu bayılan çocuk, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunduğu belirlenen küçük çocuk ilk müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alınırken, Gazi G. de jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
İDDİA MECLİS'E TAŞINDI
CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, olayı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a verdiği soru önergesi ile TBMM gündemine taşıdı. İlçe Müftüsü Ali Can'ın, imam Gazi G.'yi korumaya çalıştığını ifade eden Başarır, önergesinde şu sorulara yer verdi:
- 8 yaşındaki bir çocuğa dayak atan İmam Gazi G. hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır?
- Söz konusu dayakçı imam görevden el çektirilecek midir?
- Tarsus Müftüsü'nün yaşanan vahim olaydan basını uzak tutmaya çalışması, aileyi arayarak davacı olmamaları konusunda ricada bulunması ve bazı basın mensuplarını da arayarak konuyu gündeme getirmemeleri konusunda sözlü ricada bulunması doğru mudur? Doğru ise Tarsus Müftüsü hakkında herhangi bir yasal işlem başlatılmış mıdır?
- Müftülerin görevi, bölgelerindeki açılan kurslarda çocuklara dayak atan imamları korumak mıdır? Yoksa bu tür vakaları en asgari seviyeye çekmek midir?
- Son 5 yıl içerisinde müftülükler tarafından açılan kurslarda, çocukların darp, şiddet, taciz vs. edilmelerinden dolayı kaç kurs görevlisine idari işlem yapılmıştır?
(Mersin/DHA)
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