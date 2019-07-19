AYM'den Atilla Taş için "hak ihlali" kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 14 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edilen ve akabinde yeniden tutuklanan Atilla Taş ile ilgili hak ihlali kararı verdi.

Atilla Taş, "FETÖ'nün hiyerarşik yapısına dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım etme" suçundan yargılandığı davada tutuklanarak, 14 ay cezaevinde kalmıştı. Taş, 9 Kasım 2018'de tahliye edilmişti ancak hemen akabinde yeniden tutuklanmıştı.

AYM, Taş'ın tahliye edilmesinin ardından yeniden tutuklanması ile ilgili hak ihlali kararı verdi.

Kararı Twitter hesabından duyuran Taş, "Anayasa Mahkemesi bugün hakkımda verdiği bir kararla, tahliye olduğum halde keyfi olarak yeniden tutuklanmama, hak ihlali kararı vermiş. Bir gün masumiyetimin anlaşılacağını biliyordum. Açıklamalı kararda da tweet ve yazılarımdan başka suçum olmadığı görülüyor" dedi.

(HABER MERKEZİ)

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