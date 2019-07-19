AYM, barış akademisyenlerinin durumunu 26 Temmuz’da görüşecek

AYM Genel Kurulu, “Bu suça ortak olmayacağız” başlıklı bildiriyi imzaladıkları için “terör örgütü propagandası yapmak” suçundan cezalandırılan, aralarında Prof. Dr. Füsun Üstel’in de bulunduğu 10 akademisyeninin bireysel başvurusunu 26 Temmuz'daki toplantısının gündemine aldı.

Öte yandan barış bildirisini imzaladıkları için haklarında dava açılan akademisyenler için change.org’da imza kampanyası başlatıldı. “Hak ve özgürlüklerin ceza tehdidi ile baskı altında tutulmasının önüne geçme görevi Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) önünde duruyor” denilen açıklamada “Hiçbir uygulama, hiçbir yargı kararı Anayasaya, kanunlara ve insan hakları alanındaki hukuksal normlara aykırı olamaz. Yüksek Mahkeme, akademisyenlerin başvurusunu derhal karara bağlamalı; akademisyenleri ve destekçilerini adliye koridorlarında yalnızlaştırmaya çalışan, tek tipleştirilmiş iddianamelerle, tek tip mahkûmiyet kararlarıyla karşı karşıya bırakan hukuksuzluklara son vermelidir. İfade özgürlüğü ve akademik özgürlük ihlalleri ile sonuçlanan adli ve idari süreçlerin son bulması, temel hak ve özgürlüklerin korunmasını sağlayacak adımların atılması için AYM’yi derhal harekete geçmeye çağırıyoruz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)