Zonguldak’ta TİS masası kuruldu

KESK Zonguldak Şubeler Platformu, 2 milyon kamu emekçisini 3 milyon emekliyi ilgilendiren, 1 Ağustos’ta başlayacak toplusözleşme görüşmeleri öncesi TİS masası kurarak emekçileri bilgilendirdi.

Zonguldak Vergi Dairesi önünde kurulan TİS masasında KESK yönetici ve üyeleri talepleri içeren bildiri dağıttı. Kamu emekçilerine sendika ve siyasi partiler de destek verdi. Burada konuşan KESK Zonguldak Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Hayri Anıl Çetin, Zonguldak maden işçilerinin de içinde bulunduğu 200 bin kamu işçisini ilgilendiren TİS sürecinde işçilerin yanında olduklarını vurguladı.

Tüm kamu emekçilerini, işçileri, emeklileri, emeği ile geçinen tüm kesimleri ortak mücadele etmeye ve TİS görüşmelerine taraf olmaya çağıran Çetin kamu emekçilerinin taleplerini “Grevli toplu sözleşme ve örgütlenme özgürlüğünün sağlanması, insanca yaşanabilir ücret ve en düşük ücrette yoksulluk sınırının temel alınması, 3600 ek göstergenin çıkarılması ve yardımcı hizmetlere ek gösterge cetveli düzenlemesi, asgari ücretin vergi dışı bırakılması, vergi dilimi adaletsizliğine son verilmesi, ek ödemelerin emekliliğe yansıtılması, mevcut emekli maaşlarının artırılması” şeklinde sıraladı. Çetin, mahkeme kararı olmadan ihraç edilen tüm kamu emekçilerinin görevlerine iade edilmesini ve iş güvencesi de talep etti. (Zonguldak/EVRENSEL)

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