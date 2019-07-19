19 Temmuz 2019 17:24
"Pençe Harekatı"nda bir asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekatı'nda bir askerin hayatını kaybettiğini, 6 askerin yaralandığını duyurdu.
Fotoğraf: DHA
Milli Savunma Bakanlığı'nın 13 Temmuz'da Irak'ın kuzeyinde başlattığını duyurduğu Pençe Harekatı'nda bir asker hayatını kaybetti, 5'i hafif olmak üzere 6 asker yaralandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır" ifadelerine yer verildi.
Açıklamada bölgedeki operasyonların hava destekli olarak devam ettiği belirtildi. (HABER MERKEZİ)
YAZARLAR