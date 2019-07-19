Ahmet Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın iki programına son verildi

Rus haber ajansı Sputnik’in radyosu RS FM’de yayımlanan “Bi De Bunu Dinle” isimli programın sunucusu Yavuz Oğhan, eski başbakan Ahmet Davutoğlu’yla yapılan program sonrası işine son verildiğini açıkladı. Oğhan, gazeteciler İsmail Saymaz ve Akif Beki’yle birlikte yaptıkları programın da yayından kaldırıldığını duyurdu.

Sputnik’in radyosu RS FM’de gazeteciler İsmail Saymaz ve Akif Beki ile “Söylemesi Bizden” programını yayınlayan gazeteci Yavuz Oğhan’ın programlarına, eski başbakan Ahmet Davutoğlu yaptığı söyleşi sonrası son verildi.

Yavuz Oğhan, Twitter hesabından “Türkiye’de hiçbir iyi iş cezasız kalmaz” paylaşımıyla "Bi De Bunu Dinle" ve “Söylemesi Bizden” programlarına son verildiğini duyurdu.

DAVUTOĞLU: KARARIN HİÇBİR İZAHI YOK

Twitter hesabından açıklama yapan Ahmet Davutoğlu da "Dün benimle mülakat gerçekleştiren üç basın mensubu Yavuz Oğhan, Akif Beki, ve İsmail Saymaz‘ın programlarına son verilmesinden büyük üzüntü duydum. Kendileri sadece gazetecilik yaptılar. Bu kararın hiç bir izahı yok. Her kapıyı kapatsalar da biz yeni kapı açacak, susmayacağız." dedi. (MEDYA SERVİSİ)