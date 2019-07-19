HDP: Rojava Devrimi başka bir yolun olduğunu mümkün gösteriyor

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Dışilişkiler Komisyonu eşsözcüleri Feleknas Uca ve Hişyar Özsoy, Rojava Devrimi’nin yıldönümüne dair yazılı açıklama yaptı. Açıklamada 15 Mart 2011 yılında başlayan Suriye'deki savaşta Kuzey Suriye halklarının IŞİD ve Esad rejimine karşı 19 Temmuz 2012’de kendi kaderini tayin edeceği 3'üncü bir yolun temellerini attığı vurgulanarak, Kobanê’de başlayan sürecin Rojava Devrimi'ne dönüşerek sadece Kürt halkı için değil aynı zamanda Suriye’de yaşayan Araplar, Türkmenler, Ermeniler ve Süryaniler için de umut olduğu vurgulandı.

"ROJAVA KADIN DEVRİMİDİR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

"Halk meclislerinin güçlü olduğu, halkların eşit temsiliyet ilkesiyle doğrudan karar süreçlerine dahil olduğu bu sistem, Ortadoğu halklarının bir arada barış içinde yaşama koşullarının örneğidir. Rojava Devrimi ayrıca DAİŞ zihniyetinde vücut bulan karanlığa karşı yaratılmış bir kadın devrimidir.

"AKP’NİN DEVRİMİ BOĞMA ÇABASI SÜRMEKTEDİR"

Suriye’de başlatılan iç savaşın sonuna doğru geldiğimiz ve müzakere masasının kurulmasına yakın olduğumuz bu dönemde, Türkiye’nin Suriye ve Rojava’ya yönelik başından beri hatalı politikalarında hala ısrar ediyor olması ne Türkiye ne de Ortadoğu halklarının çıkarınadır. Barışa el uzatmak yerine sınıra on binlerce askerle yığınak yapmayı tercih eden AKP hükümeti, ezilen dünya halklarına ilham veren Rojava Devrimi'ni boğma çabasını sürdürmektedir. İşgal ettiği Afrinlilerin zeytinlerini savaş ganimeti gibi satan AKP hükümeti, Suriye’nin en güvenli bölgesi olan Kuzey Suriye’de yeni savaş cepheleri açarak siyasi çözümsüzlüğü derinleştirmeye çalışmaktadır.

"DEMOKRASİ İNŞASI İÇİN KARARLILIĞIMIZ SÜRECEKTİR"

HDP olarak, Ortadoğu’da başka bir yolun mümkün olduğunu gösteren Rojava Devrimi'ni selamlıyor, Suriye ve Türkiye başta olmak üzere tüm Ortadoğu coğrafyasında barış ve demokrasinin inşa edilmesi yönündeki mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi belirtiyoruz. Bu vesile ile uluslararası kamuoyunu, tüm Türkiye halklarını, sivil toplum örgütlerini ve siyasi partileri; AKP hükümetinin savaş ve çözümsüzlük politikasına karşı durmaya ve Ortadoğu’da özgürlük, eşitlik ve demokrasi mücadelesi veren halklarla dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.” (HABER MERKEZİ)