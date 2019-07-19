Tekirdağ'da işten atılan işçi, fabrikanın müdürünü vurdu

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, işten çıkarıldığı kimya fabrikasına alacağını istemek için giden A.Y. (41), tartıştığı eski müdürü M.Ç.’yi yaraladı.

Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren kimya fabrikasında çalışan A.Y., yaklaşık 1 ay önce işten çıkarıldı. A.Y., alacağı bulunduğu gerekçesiyle 18 Temmuz'da fabrikaya gidip, fabrikanın işletme müdürü M.Ç. ile görüşmek istedi. Fabrika girişindeki güvenlik kulübesi önünde M.Ç. ile karşılaşan A.Y., görüşmek istediğini söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y. tabancayla M.Ç.’nin bacaklarına 2 el ateş etti. Yaralanan M.Ç., ihbar üzerine gelen ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polise teslim olan A.Y., ifadesinde işten çıkarıldıktan sonra alacağını almak için eski müdürü ile telefonla konuştuğunu ancak parasını alamadığını anlattı. A.Y., "Beni neden çıkardıklarını sorduğumda yakamı tutarak ‘Kusura bakma birilerini harcamamız gerekiyordu, ben de sizi harcadım’ dedi. Alaycı bir üslupla konuştuğu için üzerimdeki tabancayı çıkarıp, korkutmak istedim ve yere doğru ateş ettim. Daha sonra polislerin gelmesini bekledim" dedi. (Tekirdağ/DHA)