Nevşehir’de, 2 çocuğa cinsel istismarda bulunan erkek tutuklandı
Nevşehir’de, 82 yaşındaki Erol G., bir çocuğa istismarda bulunmaktan gözaltına alındı. İş yerinin güvenlik kamerası incelendiğinde başka bir çocuğa da istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
ARŞİV | Fotoğraf: DHA
Nevşehir’de, konfeksiyon dükkanı işleten 82 yaşındaki Erol G., iş yerinde 16 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. İş yerinin güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, Erol G.'nin, 2 ay önce dükkanın önünden geçen 10 yaşlarındaki başka bir kız çocuğuna da cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Belediye Caddesi'nde konfeksiyon dükkanı bulunan Erol G., 4 gün önce iş yerine gelen 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuğun polise giderek şikayette bulunması üzerine Erol G. gözaltına alındı. Polis, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemede, Erol G.'nin yaklaşık 2 ay önce başka bir kız çocuğuna iş yerinin önünde cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.
Erol G.'nin, şikayetçi çocuğa yönelik eylemine ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ise bulunamadı. Erol G., emniyetteki işlemleri ardından adliyeye sevk edilip, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (Nevşehir/DHA)