19 Temmuz 2019 15:24

Temizlik işçileri ölümden döndü

İstanbul Bakırköy’de bir otomobil kaza yaparak bir temizlik işçisine çarptı. Kazada yaralanan temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı.

Temizlik işçileri ölümden döndü

Fotoğraf: DHA

    • Paylaş

    İstanbul Bakırköy’de D-100 karayolunda kontrolden çıkan hafif ticari araç önce ışıklı yön tabelasına, ardından bariyerlere, sonra da yolu temizleyen işçilerin üzerine savrularak metrobüs yolu bariyerlerine çarptı. Temizlik işçilerinin ölümden döndüğü kazada, bir işçi yaralandı. Yaralı işçi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kaza, D-100 Karayolu Ankara istikametinde saat 03.45 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen hafif ticari araç, Ataköy mevkiine geldiği sırada kontrolden çıktı. Araç, önce yolda temizlik araçlarına yönlendirme yapan ışıklı tabelaya çarptı. Çarpma sonrası savrulan araç, yol kenarındaki bariyerlere vurdu, ardından da yolda temizlik yapan işçilerin üzerine sürüklendi. Araç, son olarak Ömer Faruk Gülşah isimli temizlik işçisine ve metrobüs yolundaki bariyerlerine çarparak durabildi. Kazada diğer temizlik görevlileri şans eseri ölümden döndü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaralanan Ömer Faruk Gülşah’ın bazı arkadaşları ise gözyaşlarına hakim olamadı. Polis ekipleri de kazanın bulunduğu yerde yolu daraltarak, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yaralı işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (İstanbul/DHA)

    ÖNCEKİ HABER

    İzmir'de EYT Sosyal Yardımlaşma Derneği kuruldu
    YAZARLAR
    Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşçinin yıllık ücretli izin talebi reddedilemez

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ÖSYM neden ayrıntı vermedi? Tercihler nasıl yapılmalı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Daha kaç çocuk kurban gidecek?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Bağımsızlık önemsiz mi?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Kıskaçtaki Türkiye

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Fotoğraf ve kavramsallaştırma
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın iki programına son verildi
    Ahmet Davutoğlu yayını sonrası Yavuz Oğhan’ın iki programına son verildi

    RS FM’de yayınlanan programda eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nu konuk alan Yavuz Oğhan, iki programının sonlandırıldığını duyurdu.

    "Pençe Harekatı"nda bir asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı
    "Pençe Harekatı"nda bir asker hayatını kaybetti, 6 asker yaralandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde başlatılan Pençe Harekatı'nda bir askerin hayatını kaybettiğini, 6 askerin yaralandığını duyurdu.

    GÜNCELLENDİ
    Ekrem İmamoğlu:  İBB iştiraklerinin genel müdürlerinin yüzde 90’ı istifa etti
    Ekrem İmamoğlu:  İBB iştiraklerinin genel müdürlerinin yüzde 90’ı istifa etti

    İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı iştiraklerinin genel müdürlerinin yüzde 90'a yakının istifa ettiğini açıkladı.

    3 çocuk babası, işsizlik nedeniyle bunalıma girerek intihar etti
    3 çocuk babası, işsizlik nedeniyle bunalıma girerek intihar etti

    Kocaeli Darıca’da bir süredir işsiz olan 3 çocuk babası İlyas Yazgan bunalıma girerek intihar etti.

    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni bulundu, 6 kişi aranıyor
    Düzce'de selde kaybolan 1 kişinin cansız bedeni bulundu, 6 kişi aranıyor

    Düzce’nin Akçakoca ilçesinde yaşanan selde kaybolan 7 kişiden birinin cansız bedeni bulundu.

    GÜNCELLENDİ
    Hakan Atilla tahliye edildi
    Hakan Atilla tahliye edildi

    Eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla, “iyi hal yasası nedeniyle” erken tahliye edildi.

    CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Şehir hastanelerinde öncelik kamu yararı değil kâr
    CHP'li Sezgin Tanrıkulu: Şehir hastanelerinde öncelik kamu yararı değil kâr

    CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, şehir hastanelerinde yaşanan sorunlar için Meclis Araştırması istedi.

    MMO’dan rapor: 163 yıllık demiryolu kazanımları tasfiye edildi
    MMO’dan rapor: 163 yıllık demiryolu kazanımları tasfiye edildi

    Makina Mühendisleri Odası’nın “Ulaşımda Demiryolu Gerçeği Oda Raporu”nda TCDD’nin tasfiye edilerek demiryolu ulaşım politikalarından uzaklaşıldığı belirtildi.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    "Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor"
    "Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor"
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    GÜNCELLENDİ
    FaceApp'e yüklediğiniz fotoğrafınızı billboardda görürseniz şaşırmayın
    FaceApp'e yüklediğiniz fotoğrafınızı billboardda görürseniz şaşırmayın
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü çekildi
    Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü çekildi
    Ataşehir Belediyesi işçileri ilk sözleşmelerini imzaladı
    Ataşehir Belediyesi işçileri ilk sözleşmelerini imzaladı

    İstanbul Ataşehir Belediyesi işçilerinin kazanımla sonuçlanan sendika ve toplu sözleşme mücadelesini Genel-İş Anadolu Yakası 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Arıkan ve Sekreter Cem Karasoy'la konuştuk.

    HDP, Erbil’deki saldırıyı kınadı 
    HDP, Erbil’deki saldırıyı kınadı 

    HDP, Erbil'deki saldırıyı kınadı. HDP ayrıca “Bu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden bir milletvekilimizin hedef halinegetirilmesi de ağır bir provokasyon girişimidir" dedi.

    AYM'den Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'na tazminat kararı
    AYM'den Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'na tazminat kararı

    AYM, İbrahim Kaboğlu'nun "şeref ve itibar hakkı"nın ihlal edildiğine oy birliğiyle karar vererek, 5 bin 500 lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.

    GÜNCELLENDİ
    Toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığı Maltepe Belediyesinde işçiler iş bıraktı
    Toplu iş sözleşmesinin uygulanmadığı Maltepe Belediyesinde işçiler iş bıraktı

    Maltepe Belediyesine bağlı MATAŞ ve MATEĞ A. Ş. şirketlerinde çalışan temizlik işçileri toplu iş sözleşmesinin uygulanması talebiyle sabah saatlerinde iş bıraktı.

    Ursula von der Leyen’in sıradan olmayan Avrupa Komisyonu başkanlığı
    Ursula von der Leyen’in sıradan olmayan Avrupa Komisyonu başkanlığı

    Medyada Ursula von der Leyen’in “İlk kadın Avrupa Komisyonu Başkanı” olması öne çıkartılırken, seçilmiş değil liderlerin dayatmasıyla dışarıdan atanmış bir başkan olduğu gerçeği göz ardı ediliyor.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19Temmuz 2019 Cuma
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19Temmuz 2019 Cuma

    Gezi direnişi, Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet ve KCK davaları, S-400 ve Doğu Akdeniz gerilimi, Erbil'deki patlama, EGM ataması, Davutoğlu'nun röportajı ve daha da fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Yurt dışından getirilen cep telefonu için harç tutarı 1500 liraya yükseltildi
    Yurt dışından getirilen cep telefonu için harç tutarı 1500 liraya yükseltildi

    Yurt dışından getirilen cep telefonu maktu harç tutarı yüzde 200 zamlanarak 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.

    Trabzon'da Kürdistan atkısıyla fotoğraf çekilen turistler saldırıya uğradı
    Trabzon'da Kürdistan atkısıyla fotoğraf çekilen turistler saldırıya uğradı

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'e turistik geziye gelen 9 kişi "Kürdistan" yazılı atkıları nedeniyle saldırıya uğradıktan sonra sınır dışı edildi.

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Türkiye için tam bir kördüğüm
    Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Türkiye için tam bir kördüğüm

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve ABD ile sürdürdüğü silah diplomasisinin dışa bağımlılığı artıracağı gibi ekonomik faturayı da büyüteceğini söyledi.

    "Eleştirel bir bilim perspektifini geliştirmeyi hedefliyoruz"
    "Eleştirel bir bilim perspektifini geliştirmeyi hedefliyoruz"

    Dr. Mehmet Fatih Traş Yaz Okulu'na katılanlar, ülkenin yeni bir akademiye ihtiyacı olduğunu belirterek KODA'nın bunun için önemli bir olanak olduğunu ve yol aldığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Kıdem tazminatını fona devreden 11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi
    Kıdem tazminatını fona devreden 11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

    Kıdem tazminatının fona devrinin de içinde yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan "11. Kalkınma Planı" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Erbil'de silahlı saldırı: Türkiyeli diplomat hayatını kaybetti
    Erbil'de silahlı saldırı: Türkiyeli diplomat hayatını kaybetti

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil’de lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türkiyeli diplomat Osman Köse hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Trump'tan yaptırım açıklaması: Zor bir durum, ne yapabileceğimize bakıyoruz
    Trump'tan yaptırım açıklaması: Zor bir durum, ne yapabileceğimize bakıyoruz

    Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle yaptırım tartışmaları sürerken Trump, "Şu anda buna (yaptırımlar konusuna) bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz" açıklaması geldi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

    Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını değerlendiren Hulusi Akar, "Karar, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir" denildi.

    Mavioğlu ve Demirel'e Bakur belgeseli cezası: 4'er yıl 6'şar ay
    Mavioğlu ve Demirel'e Bakur belgeseli cezası: 4'er yıl 6'şar ay

    Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve Yönetmen Çayan Demirel’e Bakur belgeseli nedeniyle 4'er yıl 6'şar ay ceza verildi.

    Suruç Katliamı'nın tanıkları: Önlemler katliam sonrası uygulandı
    Suruç Katliamı'nın tanıkları: Önlemler katliam sonrası uygulandı

    Suruç'ta IŞİD'in saldırısında 33 kişinin hayatının kaybettiği katliamın görgü tanıkları emniyetle yapılan görüşmelere ve alınmayan güvenlik önlemlerine dikkat çekti.