FaceApp'in sahtesi de çıktı, zararlı reklam yazılımı bulaştırıyor

Milyonlarca indirmeyle rekorlar kıran ve kişisel bilgileri sızdırabileceği konusunda eleştirilere maruz kalan FaceApp'ın sahtesi de çıktı. FaceApp’in sertifikalı bir sürümü gibi görünen uygulamanın cihazlara zararlı reklam yazılımı yüklediği belirlendi.

Konuyla ilgili açıklama dijital güvenlik ve antivirüs programlarının öncülerinden olan Kaspersky firmasından geldi. Kaspersky'ın tespit ettiğine göre bu uygulama kurbanların cihazlarına MobiDash adlı zararlı reklam yazılımını bulaştırıyor. Uygulama resmi olmayan kaynaklardan indirilip kurulduktan sonra sahte bir hata mesajı verip siliniyor. Bunun ardından, uygulamadaki zararlı modül kullanıcının cihazında kalmaya devam ederek reklam göstermeye başlıyor. Kaspersky verilerine göre son iki gün içinde 500 kullanıcı bu sorunla karşılaştı. İlk tespitler 7 Temmuz’da yapıldı. Yaklaşık 800 adet modül sürümü tanımlandı.

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı Igor Golovin, “MobiDash’in ardındaki kişiler reklam yazılımı modüllerini genellikle popüler uygulama ve hizmetler gibi görünen uygulamaların içine saklıyor. İlk birkaç gün içinde yüzlerce kişiyi etkileyen sahte FaceApp sürümünün faaliyetleri yoğunlaşabilir. Kullanıcılara resmi olmayan kaynaklardan uygulama indirmemelerini ve sorun yaşamamak için cihazlarına bir güvenlik çözümü kurmalarını tavsiye ediyoruz.” dedi.

Kaspersky ürünleri virüs olmayan bu tehdidi HEUR:AdWare.AndroidOS.Mobidash olarak tespit ediyor.

Kullanıcılar eğlenceli veya popüler şeyleri takip etmek için en temel güvenlik alışkanlıklarından vazgeçebiliyor. Kaspersky olarak bu tür durumlardan her zaman kaçınmaya çalıştıklarını ileten Igor Golovin, kullanıcılarının cihazlarıyla internette yaptığı her şeye dikkat etmesini tavsiye ederek şu ipuçlarını paylaştı:

Yalnızca güvenilir kaynaklardaki uygulamaları indirin. Uygulamaların incelemelerine ve puanlarına bakın.

Cihazınıza yükleyeceğiniz uygulamaları akıllıca seçin.

Lisans sözleşmesini dikkatle okuyun.

Uygulamanın talep ettiği izinlere dikkat edin.

Uygulama kurarken “ileri” düğmesine rastgele basmaktan kaçının.

Ek bir güvenlik katmanı için cihazınıza bir güvenlik çözümü kurun.

(HABER MERKEZİ)

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