Akaryakıt zammına tepki: 150 TL'ye dolan depo şimdi 400 TL'ye doluyor

Akaryakıt istasyonunda aracına yakıt almaya gelen Şahin Buzlu, öğrendiği yeni zamma tepki göstererek, "150 liraya doldurduğum depoyu şimdi 350- 400 liraya dolduruyorum” dedi.

Akaryakıta yapılan ve periyodik hal alan zamlar, tüketiciyi isyanın eşiğine getirdi. En son 16 Temmuz’da motorinin litre fiyatına 18 kuruş, benzinin litre fiyatına 20 kuruş yapılan zam araç sahiplerini öfkelendirdi.

"HER ŞEYE ZAM"

Yeni zammı öğrenen araç sahipleri ile istasyonlarda çalışanlar arasında gerginliğe yol açıyor. Araç sahipleri tepkiyle derdini pompacıya anlatırken, görevli çalışanlar ise sessiz kalmayı tercih ediyor. Urfa'da bir akaryakıt istasyonunda aracına benzin alırken kameramıza konuşan Şahin Buzlu, “Sürekli zamla oturup kalkıyoruz. Uyumadan önce zam, sabah kalkınca zam. Zam üstüne zam. Bu ülke güçlü olması gerekirken tam tersine ekonomik olarak çöküşte. Cumhurbaşkanı, bakanlar ‘ülke süper devlet olmuş’ diyorlar. Peki süper devlet olan bir ülkede her gün akar yakıta zam olur mu? Her şeye zam. Çaya, şekere, yağa hepsine zam geliyor. Bu durum herkesi etkiliyor. Şu an her şeyi pahalıya alıyoruz. 150 liraya doldurduğum depo şimdi 350- 400 liraya doluyor” dedi.

"TOPLUM YAŞAYAMIYOR"

Benzine gelen zamların aynı zamanda diğer tüketim maddelerine geldiğini de hatırlatan Zeynel Abidin Garip de, akaryakıt zammının aynı zamanda nakliyeye ve dolayısıyla her şeye zam olduğunu dile getirdi. Her gün gelen zamların artık yaşanmaz kıldığını ifade eden Garip, “Akaryakıt fiyatları her yerde aynı olmuyor. Bu da çok yanlış bir durum” diye eleştirdi. (Urfa/MA)