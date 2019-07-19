İHD Gazeteci Hüseyin Aykol için açıklama yaptı

İnsan Hakları Derneği (İHD) tutuklanarak cezaevine konulan Özgür Gündem gazetesinin Eş Genel Yayın Yönetmenliğini yapan Gazeteci Hüseyin Aykol'un durumunu gündeme getirmek ve muhalif basın üzerinde baskıları kınamak üzere Mülkiyeliler Birliği'nde basın toplantısı gerçekleştirdi.

HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm ve Muş Milletvekili Şevin Coşkun'un yanı sıra birçok aydın, gazeteci, sendika ve meslek örgütü temsilcileri ile insan hakları savunucuları da açıklamada yer aldı. İHD Başkanı Öztürk Türkdoğan, gazetecilerin yargı baskısından kurtulamadıklarını dile getirerek, tutuklu bulunan Hüseyin Aykol'un gazeteciliğine tanıklık ettiğini açılan tüm dava ve soruşturmaların düşmesin istedi. Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Yönetim Kurulu Başkanı Can Güleryüz ise gazetecilerin artık insan hakları sorunları yaşadığına dikkat çekerek, “Meğer gerçekleri sayfalara taşımak 'devlete saldırı' anlamına geliyormuş” dedi.

"YARGI YOLUYLA BASKIYA DEVAM EDİYOR"

İHD Genel Başkanı Öztürk Türkdoğan, Hüseyin Akyol'u uzun zamandır tanıdığını ve gazetecilik dışında başka bir faaliyetine tanık olmadığını belirterek, “Biz 90’lı yılları hep birlikte yaşadık. Gazetecilerin öldürüldüğü, bombalandığı yıllara tanıklık ettik. İnatla gazeteciliğe devam ettiler. Çok sayıda gazeteci arkadaşımız yaşamını yitirdi. Yaşamayı başaran gazeteci arkadaşlarımız ise yargı baskısından hiç kurtulamadılar. Türkiye’deki siyasi iktidarlar, akademisyenlere, gazetecilere ve insan hakları aktivistlerine yargı yoluyla baskıya devam ediyor” diye konuştu.

Türkdoğan, 2013 ve 2015'ten sonra siyasi konjonktürün değişmesiyle beraber insanların krimanilize edildiğini ifade ederek, “Geçenlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, yargı reformu stratejisi belgesini açıklayarak ifade özgürlüğü önündeki engelleri kaldırma sözü verdi, biz de takipçisi olacağız. Biran önce yazdıkları düşünceleri nedeniyle gazetecilerin haklarında açılan tüm soruşturma ve davaların düşmesini istiyoruz. Bunu tek bir kanunla bile yapabilirler” dedi.

HDP Muş Milletvekili Şevin Coşkun, Türkiye'de yüzü aşkın gazetecinin cezaevlerinde tutuklu olduğunu söyleyerek, “Gazeteciler işlerinin başında olmak yerine dört duvar arasında, Bu Türkiye'nin bir ayıbıdır. İfade, düşünce ve basın özgürlüğü ağır bir baskı altındadır. Hüseyin Aykol, özgür düşüncenin yaşayan bir hafızasıdır. Toplumsal hafıza baskı altına alınmaya çalışılıyor” diyerek ortak tavır almaya ve özgür basınla dayanışma içinde olmaya çağırdı.

"GERÇEKLERİ SAYFALARA TAŞIMAK 'DEVLETE SALDIRI' İMİŞ"

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) adına konuşan Sibel Semira Hürtaş, kaç gazetecinin içeride olduğunu artık takip etmekte zorluk çektiklerini dile getirerek, “Sadece son 3 ayda 204 gazeteci yargılandı” dedi. Bu sürecin hemen bitirilebileceğine dikkat çeken Hürtaş, parlamentonun görevini yerine getirmesi gerektiğini söyleyerek, “Hüseyin Aykol hakkında bir değil 63 dava var. Bu, şaşırtıcı bir durum. Halkın haber alma hakkına sahip çıkacağımızı ifade ederek bu baskıların biran önce son bulmasını istiyoruz” dedi.

Çağdaş Gazeteciler Derneği (ÇGD) Genel Yönetim Kurulu Başkanı Can Güleryüz ise gazetecilerin sorunlarının artık bir insan hakları sorunu olduğunu belirterek, “Gazetecilere yapılan baskılar artık haber tartışması değil, gerçeklerin gölgelenmesi ve halk tarafından öğrenilmesinin önüne geçilmesi çabasıdır” diye konuştu. Güleryüz, geçen yıl krize dair yapılan haberlere değinerek, “Meğer gerçekleri sayfalara taşımak 'devlete saldırı' anlamına geliyormuş. Tutuklu olan bütün gazeteci meslektaşlarımızı Hüseyin Aykol şahsında selamlıyorum. Gazetecilik suç değildir” dedi. (Ankara/EVRENSEL)