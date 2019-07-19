HDP, Erbil’deki saldırıyı kınadı 

HDP Eş Genel Başkanları, Erbil Türkiye Başkonsolosluğu çalışanlarına yönelik saldırının bir an önce aydınlatılmasını istedi. HDP, ayrıca “Bu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden bir milletvekilimizin hedef haline getirilmesi de ağır bir provokasyon girişimidir" dedi.

Erbil Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Başkonsolosluğunda görevli diplomat Ömer Köse ile 2 Iraklının yaşamını yitirdiği saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliğini ve fotoğrafını yayınladı. Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne (IKBY) bağlı müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, saldırının faillerinden birinin 1992 Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ olduğu açıklandı. Dağ’ın fotoğrafını da paylaşan Emniyet Müdürlüğü, söz konusu kişi hakkında bilgiye sahip vatandaşlara güvenlik güçlerine ihbarda bulunma çağrısı yaptı. Açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırganı arama çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi. Hükümete yakın haber ajansları ise Mazlum Dağ’ın, HDP Milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşi olduğu haberini servis etti.

HDP: SALDIRI BİR AN ÖNCE AYDINLATILSIN

HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli de yazılı bir açıklama yaparak, “Erbil’deki karanlık saldırı bir an önce aydınlatılmalıdır” dedi. “Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkenti Erbil’de 17 Temmuz tarihinde Türkiye’nin diplomatik misyon temsilcisine yönelik silahlı saldırıyı sert biçimde kınıyoruz. Yaygınlaştırılan çatışma siyasetinin sivil yaşam alanlarına taşırılmasını, nerede olursa olsun konsolosluk çalışanlarının hedef alınması asla kabul edilemez. Kimden gelirse gelsin, partimiz bu vahim saldırının karşısındadır” denilen açıklamada, “Beklentimiz, bu karanlık ve pek çok soru işaretini barındıran olayın bir an önce ve herhangi bir şüpheye yer bırakılmayacak şekilde aydınlatılması, faillerinin bulunması yönündedir” denildi.

“VEKİLİN HEDEF HALİNE GETİRİLMESİ KABUL EDİLEMEZ”

Öte yandan bu saldırı gerekçe gösterilerek, kardeşinin adı üzerinden HDP milletvekili Dersim Dağ’ın hedef haline getirilmesinin ağır bir provokasyon girişimi olduğu belirtilerek, “Meselenin buraya vardırılmış olması da bu saldırıya ilişkin kaygı ve kuşkularımızı derinleştirmektedir. Bir kez daha vurgulayalım ki, partimiz herhangi bir şiddet olayı ile ilişkilendirilemez. Şiddet, çatışma ve savaşların karşısında barış siyasetimiz, sorunları diyalog ile çözme anlayışımız çok açık ve nettir. Kim hangi hesabı güdüyor olursa olsun, HDP barış ve çözüm siyasetinden asla vazgeçmeyecektir.

Bu olay üzerinden hedef alınan, HDP’nin barış siyasetidir. Yapılmak istenen savaş ve şiddetin yaygınlaştırılmasıdır. Bu vesileyle bir kez daha şiddet, çatışma ve savaşın tahribatlarının derinleştirilmemesi ve Ortadoğu coğrafyasında demokratik müzakere arayışlarının güçlendirilmesi yönündeki çağrımızı yineliyoruz” ifadeleri kullanıldı. (HABER MERKEZİ)