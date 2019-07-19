19 Temmuz 2019 14:17
Yatağan Termik Santrali'nde ölen işçiler anıldı
Yatağan'daki termik santralde bant sisteminin çökmesiyle hayatını kaybeden 2 işçi anıldı.
Fotoğraf: DHA
Muğla'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde bant sisteminin çökmesiyle hayatını kaybeden 2 işçi ölüm yıl dönümünde anıldı.
Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.'ye ait termik santralde, geçen yıl 19 Temmuz'da santrale kömür taşıyan bant sisteminin çökmesi sonucu göçük altında kalan ve uzun uğraşlar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Sezgin Kılıç ve Seray Şimşek, ölüm yıl dönümünde aileleri ve çalışma arkadaşları tarafından anıldı. (Muğla/DHA)
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