Zuhal Olcay'a "cumhurbaşkanına hakaret"ten verilen hapis cezasına onama

Zuhal Olcay'ın, bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle verilen ve ertelenen 11 ay 20 gün hapis cezası Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından oy birliğiyle onandı.

Zuhal Olcay'a dava açılması süreci ihbar ile başlamıştı. 155 Polis İhbar Hattı'nı arayan bir kişi, Zuhal Olcay'ın, 5 Ağustos 2016'da, Kadıköy'de bir mekanda şarkı söylediği sırada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerecek şekilde eliyle hareket yaptığını öne sürdü. Yargılama sonucunda İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi, Zuhal Olcay’a “cumhurbaşkanına hakaret" iddiasından 10 ay hapis cezası verdi. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanık Zuhal Olcay hakkındaki cezayı 11 ay 20 güne çıkarmıştı. Erdoğan'ın avukatları ise Ceza Dairesi'nin sanık Olcay hakkında 11 ay 20 günlük hapis cezasının ertelenmesi yönünde verdiği kararı temyiz etmişti. (HABER MERKEZİ)