Yurt dışından getirilen cep telefonu için harç tutarı 1500 liraya yükseltildi

Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19Temmuz 2019 Cuma

Gezi direnişi, Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet ve KCK davaları, S-400 ve Doğu Akdeniz gerilimi, Erbil'deki patlama, EGM ataması, Davutoğlu'nun röportajı ve daha da fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.