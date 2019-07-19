19 Temmuz 2019 08:35
Yurt dışından getirilen cep telefonu için harç tutarı 1500 liraya yükseltildi
Yurt dışından getirilen cep telefonu maktu harç tutarı yüzde 200 zamlanarak 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.
Fotoğraf: Pixabay
Türkiye’ye yurt dışından getirilen cep telefonlarının ülke içinde kullanılabilmesi için kayıt yapılmadan önce ödenmesi gereken harç tutarı 1500 TL'ye çıkarıldı.
Yeni ücretlendirme, Resmi Gazete’de yayımlanan "Yolcu Beraberinde Getirilen Telefon Kullanım İzin Harcı Tutarının Yeniden Belirlenmesine Dair Karar" kapsamında yürürlüğe girdi. Buna göre yurt dışından Türkiye’ye getirilen telefonlar için kayıt harcı yüzde 200 zamlandı.
Söz konusu tutar, 8 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan kararla 170,7 liradan 500 liraya çıkarılmıştı. (HABER MERKEZİ)
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