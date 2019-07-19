Trabzon'da Kürdistan atkısıyla fotoğraf çekilen turistler saldırıya uğradı

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden (IKBY) Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'e turistik geziye gelen 9 kişi taktıkları "Kürdistan" atkısı nedeniyle saldırıya uğradı. Saldırı sonrası gözaltına alınan 9 turist sınır dışı edildi.

DHA'nın haberine göre olay dün saat 11.00 sıralarında Çaykara ilçesinin turizm merkezi Uzungöl'de meydana geldi. IKBY'den gezi için gelen 50 kişilik grupta yer alan 9 kişi üzerinde "Kürdistan" yazılı atkılarla fotoğraf çektirdi. "Kürdistan" yazılı atkılara tepki gösterenler turistlere saldırdı. Olayla ilgili Çaykara Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Trabzon Valiliğinden olayla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Kuzey Irak’tan bölgemize gezi amacıyla gelen 50 kişilik Irak uyruklu gruptan 9 kişi, üzerinde Kürdistan yazılı atkı ile fotoğraf çekildikleri sırada yöre halkı tarafından kendilerine tepki gösterilerek kısa süreli arbede yaşanmıştır. Olaya kolluk kuvvetlerimiz tarafından müdahale edilerek vatandaşlarımız sakinleştirilmiş ve durum kontrol altına alınmıştır. Olayla ilgili olarak Çaykara Cumhuriyet Savcılığınca 9 Irak uyruklu şahıs hakkında gözaltı işlemi yapılarak adli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

SINIR DIŞI EDİLDİLER

9 kişi savcılık kararı ile sınır dışı edildi. Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "Kuzey Irak’tan gezi amacıyla, ilimiz Çaykara/Uzungöl Mahallesine gelen gruptan 9 kişinin “Kürdistan” yazılı atkı ile fotoğraf çekinmeleri nedeniyle çıkan olayla ilgili soruşturma başlatılmış olup, ifadeleri alınan şahıslar sınırdışı edilmek üzere ilgili birimlere teslim edilmiştir" ifadelerine yer verildi. (HABER MERKEZİ)