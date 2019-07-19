Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19Temmuz 2019 Cuma

Gezi direnişi, Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet gazetesi ve KCK davaları, S-400 ve Doğu Akdeniz gerilimi, Erbil'deki patlama, Emniyet Genel Müdürlüğü ataması, Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları, Dersim'de hayatını kaybeden çocuklar ve sorular, Van'da mültecileri ölüme götüren minibüs, ekonomik veriler ve daha da fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.

Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

19 Temmuz Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)