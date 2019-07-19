    • Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19Temmuz 2019 Cuma

    Gezi direnişi, Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet ve KCK davaları, S-400 ve Doğu Akdeniz gerilimi, Erbil'deki patlama, EGM ataması, Davutoğlu'nun röportajı ve daha da fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    19 Temmuz 2019 08:59
    Paylaş

    Gezi direnişi, Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet gazetesi ve KCK davaları, S-400 ve Doğu Akdeniz gerilimi, Erbil'deki patlama, Emniyet Genel Müdürlüğü ataması, Ahmet Davutoğlu'nun açıklamaları, Dersim'de hayatını kaybeden çocuklar ve sorular, Van'da mültecileri ölüme götüren minibüs, ekonomik veriler ve daha da fazlası Mithat Fabian Sözmen'in sunumuyla "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Gazeteleri didik didik ediyoruz; "Ne var ne yok" bakarak sabahın fotoğrafını çekiyoruz.

    Mithat Fabian Sözmen'le "Ne Var Ne Yok?" hafta içi her sabah 09:00'da Evrensel Web Tv'de.

    19 Temmuz Cuma günü, gazetelerde "Ne Var Ne Yok?" (Evrensel WebTV)

    ÖNCEKİ HABER

    Hindistan'daki selde ölü sayısı 136'ya çıktı
    SONRAKİ HABER

    Zuhal Olcay'a "cumhurbaşkanına hakaret"ten verilen hapis cezasına onama
    YAZARLAR
    Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İşçinin yıllık ücretli izin talebi reddedilemez

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    ÖSYM neden ayrıntı vermedi? Tercihler nasıl yapılmalı?

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Daha kaç çocuk kurban gidecek?

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Bağımsızlık önemsiz mi?

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Kıskaçtaki Türkiye

     Özcan YAMAN
    Özcan YAMAN

    Fotoğraf ve kavramsallaştırma
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Düzce'de sağanak ve heyelan sonrası kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı
    Düzce'de sağanak ve heyelan sonrası kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başladı

    Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde etkili olan sağanak ve yaşanan heyelan nedeniyle kaybolan 7 kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19Temmuz 2019 Cuma
    Gazetelerde 'Ne Var Ne Yok?' - 19Temmuz 2019 Cuma

    Gezi direnişi, Canan Kaftancıoğlu, Cumhuriyet ve KCK davaları, S-400 ve Doğu Akdeniz gerilimi, Erbil'deki patlama, EGM ataması, Davutoğlu'nun röportajı ve daha da fazlası "Ne Var Ne Yok?"ta.

    Yurt dışından getirilen cep telefonu için harç tutarı 1500 liraya yükseltildi
    Yurt dışından getirilen cep telefonu için harç tutarı 1500 liraya yükseltildi

    Yurt dışından getirilen cep telefonu maktu harç tutarı yüzde 200 zamlanarak 500 liradan bin 500 liraya yükseldi.

    Trabzon'da Kürdistan atkısıyla fotoğraf çekilen turistler saldırıya uğradı
    Trabzon'da Kürdistan atkısıyla fotoğraf çekilen turistler saldırıya uğradı

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nden Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'e turistik geziye gelen 9 kişi "Kürdistan" yazılı atkıları nedeniyle saldırıya uğradıktan sonra sınır dışı edildi.

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Türkiye için tam bir kördüğüm
    Akademisyen Erhan Keleşoğlu: Türkiye için tam bir kördüğüm

    Akademisyen Erhan Keleşoğlu, Türkiye'nin Rusya ve ABD ile sürdürdüğü silah diplomasisinin dışa bağımlılığı artıracağı gibi ekonomik faturayı da büyüteceğini söyledi.

    "Eleştirel bir bilim perspektifini geliştirmeyi hedefliyoruz"
    "Eleştirel bir bilim perspektifini geliştirmeyi hedefliyoruz"

    Dr. Mehmet Fatih Traş Yaz Okulu'na katılanlar, ülkenin yeni bir akademiye ihtiyacı olduğunu belirterek KODA'nın bunun için önemli bir olanak olduğunu ve yol aldığını söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Kıdem tazminatını fona devreden 11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi
    Kıdem tazminatını fona devreden 11. Kalkınma Planı TBMM'de kabul edildi

    Kıdem tazminatının fona devrinin de içinde yer aldığı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kalkınma planı olan "11. Kalkınma Planı" TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Erbil'de silahlı saldırı: Türkiyeli diplomat hayatını kaybetti
    Erbil'de silahlı saldırı: Türkiyeli diplomat hayatını kaybetti

    Irak Kürdistan Bölgesel Yönetiminin başkenti Erbil’de lokantaya silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Türkiyeli diplomat Osman Köse hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    Süper Lig'de yaz transfer dönemi | Tüm kulüplerde gelenler-gidenler
    "Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor"
    "Fotoğraf da edebiyat da bana nefes aldırıyor"
    GÜNCELLENDİ
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    Galatasaray ve Başakşehir'in 2019/20 Şampiyonlar Ligindeki muhtemel rakipleri
    GÜNCELLENDİ
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    Avrupa futbolunda 2019 yaz döneminin en pahalı transferleri
    GÜNCELLENDİ
    FaceApp'e yüklediğiniz fotoğrafınızı billboardda görürseniz şaşırmayın
    FaceApp'e yüklediğiniz fotoğrafınızı billboardda görürseniz şaşırmayın
    GÜNCELLENDİ
    Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü çekildi
    Süper Lig'de 2019/2020 sezonu fikstürü çekildi
    GÜNCELLENDİ
    Trump'tan yaptırım açıklaması: Zor bir durum, ne yapabileceğimize bakıyoruz
    Trump'tan yaptırım açıklaması: Zor bir durum, ne yapabileceğimize bakıyoruz

    Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400'ler nedeniyle yaptırım tartışmaları sürerken Trump, "Şu anda buna (yaptırımlar konusuna) bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz" açıklaması geldi.

    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 açıklaması

    Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasını değerlendiren Hulusi Akar, "Karar, NATO'nun özellikle güney kanadındaki gücünü de olumsuz etkileyecektir" denildi.

    GÜNCELLENDİ
    Van'da mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı
    Van'da mültecileri taşıyan minibüs devrildi: 17 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

    Van'da mültecileri taşıyan minibüs şarampole devrildi. Kazada, 17 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

    Mavioğlu ve Demirel'e Bakur belgeseli cezası: 4'er yıl 6'şar ay
    Mavioğlu ve Demirel'e Bakur belgeseli cezası: 4'er yıl 6'şar ay

    Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu ve Yönetmen Çayan Demirel’e Bakur belgeseli nedeniyle 4'er yıl 6'şar ay ceza verildi.

    Suruç Katliamı'nın tanıkları: Önlemler katliam sonrası uygulandı
    Suruç Katliamı'nın tanıkları: Önlemler katliam sonrası uygulandı

    Suruç'ta IŞİD'in saldırısında 33 kişinin hayatının kaybettiği katliamın görgü tanıkları emniyetle yapılan görüşmelere ve alınmayan güvenlik önlemlerine dikkat çekti.

    GÜNCELLENDİ
    AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili ortak bildiri
    AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili ortak bildiri

    Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimle ilgili AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti ortak bildiri yayımladı. HDP'de açıklama yaparak sondaj çalışmalarının anlaşma sağlanana kadar durdurulmasını istedi.

    İZENERJİ’de işçiler "evet" dedi, TİS imzalandı
    İZENERJİ’de işçiler "evet" dedi, TİS imzalandı

    İzmir'de belediyeye ait İZENERJİ şirketi ile DİSK’e bağlı Genel-İş İzmir 2 No’lu Şube arasındaki toplu iş sözleşmesi imzalandı.

    İbrahim Kalın ve John Bolton telefonda görüştü
    İbrahim Kalın ve John Bolton telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefonda görüştü.

    GÜNCELLENDİ
    Gezi davasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi
    Gezi davasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi

    Osman Kavala'nın tutuklu yargılandığı, 16 kişi için ağırlaştırılmış müebbet hapis istenen Gezi Parkı davasının ikinci duruşması görüldü. Kavala'nın tutukluluğunun devamına karar verildi.

    "İBB iştiraklerinin genel müdürleri istifalarını kurumlarına sundu" iddiası
    "İBB iştiraklerinin genel müdürleri istifalarını kurumlarına sundu" iddiası

    İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı iştirak şirketlerinin genel müdürlerinin tamamının istifa ettiği öne sürüldü.

    GÜNCELLENDİ
    Japonya'da animasyon stüdyosu kundaklandı: 33 kişi öldü
    Japonya'da animasyon stüdyosu kundaklandı: 33 kişi öldü

    Japonya'nın Kyoto şehrindeki animasyon stüdyosu kundaklandı. Yangında 33 kişi hayatını kaybetti, 10'u ağır 36 kişi de yaralandı.

    20 ilin baro başkanları Hasankeyf için bir araya geldi
    20 ilin baro başkanları Hasankeyf için bir araya geldi

    Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinin, Ilısu Barajı projesi kapsamında su altında kalmasına tepki göstermek amacıyla 20 ilin baro başkanı Hasankeyf'te bir araya geldi.

    Naci Ekşi Anadolu Lisesi için İl Milli Eğitim önünde eylem
    Naci Ekşi Anadolu Lisesi için İl Milli Eğitim önünde eylem

    Öğrenciler, veliler ve Eğitim Sen, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylem yaparak Bağcılar'daki Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi’nin imam hatip lisesine dönüştürülmesine tepki gösterdi.

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer: Gazetelerin 3 kuruşluk ilanına göz koymayın
    CHP Milletvekili Utku Çakırözer: Gazetelerin 3 kuruşluk ilanına göz koymayın

    CHP'li Utku Çakırözer, gazetelerin resmi ilan ödemelerinin "vergi borcu"na göre yapılmaya başlanması kararını eleştirdi: Gazeteler batmaya, gazeteciler işsizliğe mahkum ediliyor.

    Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması: Bölücülük değildir
    Ahmet Davutoğlu’ndan yeni parti açıklaması: Bölücülük değildir

    Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu: Yeni pratik, eğer başka yol kalmazsa parti kurmaktır. İhtiyaç halinde yapmak ne ihanettir ne yanlıştır.

    Yargıtay'dan Cumhuriyet davasında beraat talebi
    Yargıtay'dan Cumhuriyet davasında beraat talebi

    Yargıtay Başsavcılığı, Cumhuriyet gazetesi davasında Akın Atalay, Orhan Erinç, Murat Sabuncu, Hikmet Çetinkaya, Aydın Engin'in beraatini talep etti.