18 Temmuz 2019 22:32
Son Güncellenme Tarihi: 19 Temmuz 2019 00:15

Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını imha ettik

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini açıkladı. İran açıklamayı yalanladı.

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Trump: Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını imha ettik

Fotoğraf: DHA

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    ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracını düşürdüklerini bildirdi. 

    Beyaz Saray'da açıklama yapan Trump, Hürmüz Boğazı'nda ABD Deniz Kuvvetlerine ait USS Boxer amfibik saldırı gemisi ve mürettebatının güvenliğini tehdit eden insansız hava aracını düşürdüklerini söyledi.

    Trump, İran'a ait aracı birkaç kez uyarılmasına rağmen gemiye 900 metre kadar yaklaşması nedeniyle ''savunma amaçlı'' düşürdüklerini kaydetti.

    İRAN AÇIKLAMAYI YALANLADI

    İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü açıklamasına ilişkin, ''Bizim bugün insansız hava aracı kaybettiğimiz yönünde bir bilgi yok" dedi. (AA)

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