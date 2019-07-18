Denizli'de bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu

Denizli'nin Bekilli ilçesinde bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçedeki bir eğlence merkezinde çalışan Hasine Şanlı'dan (41) haber alamayan arkadaşları, Bahçeli Mahallesi Uşak Caddesi'ndeki evine gittiklerinde kapının açık olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Şanlı'yı hareketsiz halde buldu. Şanlı'nın hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, incelemelerde kadının başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit etti.

Kadının cansız bedeni otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Soruşturma kapsamında kadının erkek arkadaşı olduğu ileri sürülen T.A. Çivril ilçesinde gözaltına alındı.

Öte yandan Şanlı'nın evine 10 gün önce silahla ateş edildiği belirtildi. (Denizli/AA)

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