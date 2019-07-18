Trump'tan yaptırım açıklaması: Zor bir durum, ne yapabileceğimize bakıyoruz

ABD Başkanı Donald Trump'tan "S-400 konusunda Türkiye'ye şu an yaptırım arayışında değilim" açıklamasından sonra yaptırım dair bir açıklama daha geldi. Trump, "Birçok bakımdan çok zor bir durum. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık" dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'yi Beyaz Saray'da kabul eden ABD Başkanı Trump, Türkiye'ye yaptırım kararına ilişkin farklı bir değerlendirme yaptı. AA'nın aktardığına göre ilk açıklamasında "Türkiye'ye yaptırım konusuna şu anda bakmadıklarını" dile getiren Trump, "Bu durumda Türkiye'ye yaptırımları göz ardı mı ediyorsunuz?" şeklindeki soruya, "Buna bakıyoruz. Birçok bakımdan çok zor bir durum. Önceki yönetim (Barack Obama) bu konuda daha iyisini yapabilirdi. Türkiye bağlamında önceki yönetim çok büyük hatalar yaptı ve bu çok kötü. Dolayısıyla şu anda buna (yaptırımlar konusuna) bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık" yanıtını verdi.

Trump, bu açıklamasından kısa süre önce, "Türkiye'ye yaptırım getirecek misiniz?" şeklindeki bir soru üzerine, "Hayır. Şu anda buna bakmıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Dün Beyaz Saray Basın Sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, "Malesef Türkiye'nin Rus S-400 hava savunma sistemlerini alma kararı, bu ülkenin F-35 (projesi) ile devam eden ilişiğini imkansız kılmaktadır. F-35, ileri kabiliyetlerini öğrenme amacıyla kullanılabilecek bir Rus istihbarat toplama platformuyla bir arada bulunamaz" ifadelerine yer verilmişti. Pentagon'dan ise "Türkiye'nin F-35 programına katılımını askıya alma sürecini başlatıyoruz" açıklaması yapmıştı. Trump ise 16 Temmuz'da yaptığı açıklamada "ABD, Rusya'dan füze sistemi satın aldığı için NATO müttefiki Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarını satmayacak. Çok zor bir durum fakat üzerinde çalışıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya'dan alınan S-400 parçalarının hepsinin sevkiyatının tamamlanmış olması için Türkiye’ye toplam kaç uçağın gönderileceği net olarak bilinmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sistemin yerleştirilmesine ilişkin işlemlerin Nisan 2020’de tamamlanacağını söylemişti. (DIŞ HABERLER)

Beyaz Saray'dan Türkiye açıklaması: S-400 nedeniyle F-35 imkansız

Donald Trump'tan Türkiye ve F-35 açıklaması: Satmayacağız