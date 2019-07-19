Kordsa işçisi: Kordsa patronu hazırlıklı peki ya işçiler?

Kordsa işçisi

Kocaeli

Merhaba Evrensel gazetesi okurları, iş yerimiz Kordsa'da yaşanan gelişmeleri, sendikamız TEKSİF’in sözleşme sürecine ilişkin tutumunu daha önce bu sayfalar aracılığıyla sizlere aktarmıştık. Şimdi sizlerle başka bir durumu paylaşmak istiyor ve birtakım sorular sormak istiyoruz. Tekstil grup toplu sözleşmesinde süreç ara bulucuda ve zaman daralıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi fabrikada işverenlerin sıfır zam dediğine ilişkin bir söylenti vardı. Sendika şube başkanının söylediğine göre de işverenler ücret maddesine ilişkin henüz ağızlarını açmış değiller. Bu da sürecin tıkanmaya doğru gittiğinin göstergesi. Peki sendika buna hazırlıklı mı? Kordsa işçisi hazırlıklı mı? Patron hazırlıklı mı? Geçtiğimiz günlerde fabrikada diğer bölümlerde yapılan toplantılarda işveren temsilcileri, “Biz grev olma ihtimalini öngörerek, yılın ilk altı ayında üretimi hızlandırdık. İkinci altı ayında yavaşlatmayı hedefliyoruz” şeklinde konuşmalar yapmış.

Bu sözlerden de anlaşıldığı üzere bir uyuşmazlık ve grev kararı ihtimaline karşı hazırlıklı olan tek taraf işveren tarafıdır. İçeride yayılan bir başka söylenti de üretimin 30 günden fazla önden ilerlediği yönünde. Bu demek oluyor ki sendikamız TEKSİF ola ki bir grev kararı aldı, bizim işvereni taleplerimiz için tekrar masaya oturtabilmemiz için en az 30 gün kapıda beklememiz demek. Buradan çıkarılacak çokça ders var. İlk olarak, 2013 grevinde 10 gün kapıda bekleyen Kordsa işçisi, hiçbir kazanım elde edemeden işe geri başlamasından nasıl bir ders çıkarmıştır?

ikincisi, işveren 2013’te yaşanan grevi hatırlayarak ve memlekette biz işçiler cephesindeki huzursuzluk ve memnuniyetsizlik halini de öngörerek grev ihtimaline karşı kendi önlemini almamış mıdır? Sendikanın planları arasında grev var mıdır? Eğer varsa işçisini buna hazırlamış mıdır?

Ve son olarak, bütün Kordsa işçilerinin bildiği gerçek şudur ki sendikamız TEKSİF mücadeleci bir duruş sergilemekten kaçınacak; sözleşme sonrası imzalanacak protokol yoluyla işçinin ağzına bir parmak bal çalmaya çalışacaktır. Arkadaşlar sendikanın tutumu ortada, işverenin uyanıklığını da görüyoruz. Peki bizler, Kordsa’yı dünya devi haline getiren biz işçiler ne yapmalıyız? Tabloyu tartışacak ve değiştirecek güç Kordsa işçisinde değilse kimdedir?