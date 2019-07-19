Metal işçisi: Sözleşme sürecini sendikaya bırakmamalıyız

Federal Mogul İşçisi

Kocaeli

Merhaba Evrensel okurları...

Metalde sözleşme süreci yaklaşıyor. Ben de kendi çalıştığım fabrikada sürece dair gözlemlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Sendikaya yakın kişiler son bir haftadır ağustos böcekleri gibi piyasaya çıktılar ve en kötü senaryoyu dillendirerek işçilerin nabzını yokluyorlar. “Bu sene sözleşmeden bir şey beklemeyin, geçen sözleşme çok iyi zam aldık” gibi sözlerle işçilerin tepkilerini ölçüyorlar. Geçen sözleşme döneminde whatsapp gruplarında işçilerin verdiği tepkileri birbirleriyle paylaşıyorlardı. Şimdi ise bizler neye nerede tepki vereceğimizi daha iyi biliyoruz.

Hepimizin gözü kulağı sendikanın hazırlayacağı taslakta. Esas önemli olan da taslak belli olduğu andan itibaren biz işçilerin vereceği tepki. Bizler ise en az yüzde 20-25 arası bir oranla masaya oturulması gerektiğini düşünüyoruz. Açıkçası benim fabrikada hissettiğim atmosfer şu, ne işten atılma tehdidi ne de kriz gerekçesi kimsenin umurunda. Herkes oldukça tepkili ama bu tepkiler münferit, yani ortak bir söze ve birliğe dayalı değil. Ekonomik kriz en çok işçiye zarar ettirdi. İşverenlerin zararını devlet karşıladı ama işçinin zararı her geçen gün büyüyor. Fabrikada Türk Metal’in üye beklenti anketi yapıldı, geçtiğimiz sözleşme döneminde de yapılmıştı ama burada esas önemli nokta bundan sonrası. Müzakere süreçlerinden nasıl haberdar edileceğiz? Taslak MESS’e sunulmadan bizimle paylaşılacak mı? Ve itirazlarımıza göre yeniden düzenlenecek mi? Bu söylediklerimin gerçekleşmesi için sendikanın işçinin baskısını hissetmesi gerekir. Yoksa Türk Metal yine bildiğimiz gibi Türk Metal. Bu süreci sendikaya bırakırsak bizler için iyi olanı yapmayacakları kesin. Biz işçiler açısından ise durum şu, biz de yaşadığımız şeylerden ders çıkardık ve süreç işçinin sözünü duymazdan gelerek ilerletilirse Türk Metal hak ettiği tepkiyi yine alacak.