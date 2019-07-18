Prof. Dr. Aziz Konukman: Bütçe ciddi sinyaller veriyor, denizin dibi gözüktü

Devletin "kefen parası" olarak adlandırılan ihtiyat akçesinin hazineye devredilmesini ve kara paranın aklanmasının önü açan varlık barışını içeren torba yasa Mecliste kabul edildi. Evrensel'e konuşan İktisat Profesörü Aziz Konukman "Bütçe ciddi sinyaller veriyor. Denizin dibi gözüktü" dedi.

Mecliste kabul edilen Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifini değerlendiren İktisat Profesörü Aziz Konukman, "Varlık barışındaki felsefe devam ediyor. Düşünsenize bir sürü insan kayıt dışı birtakım faaliyetleriyle birtakım varlıklar edinmiş, şimdi bunların hepsi meşrulaştı. Burada tuhaflık buna bir ek süre daha verilmesi" dedi.

DEDİKLERİNİN TERSİNİ YAPTILAR

Hazine ve Maliye Bakanının 2019 Bütçesi geldiğinde plan ve bütçe komisyonu ve genel kurulda yaptığı konuşmada, hem de yeni ekonomi programında “Bundan sonra bir defalık bütçe işlemlerine yer vermeyeceğiz” açıklamasına yer verdiğini hatırlatan Konukman, yapılanların ise bu açıklamanın tersi olduğunu söyledi. “Vergi barışı, imar barışı ve diğer barışlar... Hukuksuzluk ve kanunsuzlukla gasbedilmiş hazine arazilerine yerleşmiş, imar hatalarıyla kazançlar elde etmiş kesimlere şu kadar para yatırırsan geçmişteki kanunsuzlukları görmezden geleceğim ve bağışlayacağım diyorsun. Rant ekonomisinden beklenecek bir şey. Ya da ne yapıyor mesele Merkez Bankasının kârını, ihtiyat akçesini hazineye kaydediyor. Bunlar bir defalık gelirdir. Bütçe, olan gelirler ve giderlerin belgesidir. Arızi gelir ve giderler olmamalı. Olursa plan yapamazsın. İstikrarlı olman gerekir. Bunun için de bir defalık gelirler minimum düzeyde olmalı. Devamlı seçim harcamaları, ona buna boncuk dağıtma, yandaşlara transfer... Değirmenin suyu nereden geliyor, bütçeden” diyen Konukman, bunun da yetmez hale geldiğini söyledi.

BİTİŞİN SİMGESİ

İlk altı ayda 2019 yılının hedeflerine ulaşıldığını aktaran Konukman, “Dolayısıyla bütçe açısından ciddi sinyaller veriyor. Denizin dibi gözüktü. Kamuoyunda kefen parası olarak adlandırılan ihtiyaç akçesinin, hazineye aktarılmak istenmesi bitişin simgesi” diye konuştu.

Eski sistemde Meclisin bütçenin bilgisi dahilinde yapılması için hükümete yetki verdiğini hatırlatan Konukman, "Şimdi tek adam sisteminde Maliye Bakanı bunu çok rahat yapıyor. Bakanlar Kurulu ve Hükümet ifadeleri yanlış. Çünkü tek adam rejimi var. Meclise karşı sorumlu Maliye Bakanı değil artık Cumhurbaşkanıdır. Bakan değişsin demek doğru değildir" dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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