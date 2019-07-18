İbrahim Kalın ve John Bolton telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı'ndan görüşmeye dair yapılan açıklamada "ABD’nin, Türkiye’yi ortak üretici olduğu F35 programından askıya alması kararından duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı, İbrahim Kalın'ın John Bolton ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin basın açıklaması yayımladı. Açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ile ikili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada "ABD’nin, Türkiye’yi ortak üretici olduğu F35 programından askıya alması kararından duyduğumuz rahatsızlık dile getirilmiştir. İki ülke başkanlarının önceki ifadeleri ile uyumlu olmayan bu karar karşısındaki tepkimiz iletilmiştir. Türkiye-ABD ilişkilerinin tek taraflı dayatmalarla sağlıklı ilerleyemeyeceğinin altı çizilmiştir" denildi.

SURİYE VE LİBYA GÜNDEMİ

Suriye ve Libya gündemlerinin de ele alındığı belirtilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Suriye'nin kuzeyinde kurulması planlanan güvenli bölge ile Türkiye’nin güvenlik endişelerinin giderilmesi ve Münbiç Yol Haritasının hayata geçirilmesi ele alınmıştır. Libya konusundaki son gelişmeler ele alınmış ve tarafların siyasi çözüm yoluna dönmeleri hususunda ortak irade beyan edilmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Başkan Trump’ın ortaya koyduğu 75 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşılması için ilgili birimlerin faaliyetlerini yoğunlaştırmasının önemine vurgu yapılmıştır. Son olarak ABD Başkanı Trump’ın ülkemize gerçekleştireceği ziyaret programı ve muhtemel tarihler konusu ele alınmıştır." (HABER MERKEZİ)