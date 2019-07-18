ODTÜ Yönetim Kurulu'ndan istifa iddiaları

ODTÜ’de Kavaklık bölgesine KYK yurdu dayatmasına karşı başlatılan mücadele sürerken, ODTÜ Yönetim Kurulu'ndan da istifalar olduğu öne sürüldü.

Mülkiye Haber'den Nurettin Öztatar’ın haberine göre, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Meliha Altunışık’ın istifasının ardından ODTÜ Yönetim Kurulu’ndan da istifalar olduğu iddia edildi. Şu ana kadar Rektör Danışmanı Hale Işık Güler ile Rektör Yardımcıları Gülser Köksal ve Dilek Sanin’in istifa ettiği ileri sürüldü. İstifalara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, ODTÜ’de fakültelerin ardından bölümler de KYK yurdundan vazgeçilmesini ve polisin üniversiteden çıkmasını talep etmeye devam ediyor. Son olarak Endüstri Mühendisliği ve Kimya bölümleri de üniversitenin e-mail grubuna attıkları mesajlarla konuyu gündemde tutmayı sürdürüyor.

Rektörlüğün alınan kararın ve yaşanan sürecin yeniden gözden geçirileceğini bildirmesinin ardından, polis kampüs içinden A1 kapısı önüne çekildi. Rektörlüğün polisin kampüse girmesi iznini protokolle Valiliğe verdiği iddia ediliyor. (HABER MERKEZİ)

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