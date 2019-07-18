AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti'den Doğu Akdeniz gerilimi ile ilgili ortak bildiri

Meclis'te AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti "Doğu Akdeniz" gerilimi ile ilgili ortak bildiri yayınladı. Bildiride "Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz." denildi. HDP de yaptığı açıklamayla, iki tarafın anlaşma sağlanana kadar sondaj projelerini durdurmasından yana olduklarını ifade etti.

TBMM Genel Kurulunda, AKP, CHP, MHP ve İYİ Parti grup başkanvekillerinin ortak imzasıyla yayımlanan bildiride, "Devletimizin Doğu Akdeniz’de hidrokarbon arama çalışmalarını sürdürmesini doğru ve yerinde buluyoruz. Türkiye’nin ve KKTC’nin, hiçbir baskıya boyun eğmeksizin uluslararası hukuktan kaynaklanan meşru haklarını koruyacak kudrete sahip olduğu bilinmelidir" ifadeleri yer aldı.

AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde açıklanan yaptırımların telin edildiği ortak bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Bizler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Doğu Akdeniz bölgesi hidrokarbon kaynaklarının paylaşımı konusunda, bir oldu-bittiye getirerek Kıbrıs Türk’ünün ve Türkiye Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk temelindeki meşru hak ve çıkarlarını görmezlikten gelme, yok sayma, hesaba katmama yönündeki tüm girişimleri, hesapları şiddetle telin ediyor, bu yönde siyaset yürüten çevrelerin politikalarına her hal ve şartta karşı olduğumuzu en açık ifade ile ortaya koyuyoruz" denildi.

HDP: ANLAŞMA SAĞLANANA KADAR SONDAJ PROJELERİ DURDURULMALI

Halkların Demokratik Partisi (HDP) de Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon arama ve sondaj projelerine ilişkin tutumunu açıkladı. HDP Grup Başkanvekilleri Fatma Kurtulan ve Saruhan Oluç’un yaptığı açıklamada Kıbrıs’ta iki toplum (Kıbrıs Türk ve Rum Halkları), siyasi bir uzlaşıya varmadığı sürece, Kıbrıs münhasır ekonomik bölgesinde hidrokarbon arama ve sondaj projelerinin iki taraflı durdurulmasından yana olunduğu belirtildi.

Açıklamada “Kıbrıs adası çevresindeki tüm doğal zenginlikler Kıbrıs’taki Türk ve Rum halklarının ortak kaynaklarıdır ve bu kaynaklardan eşzamanlı ve birlikte yararlanılmalıdır. İki tarafın ortak siyasi iradesi dışındaki tüm girişimler meşruiyet tartışmasını beraberinde getirmektedir. Bu sebeple Kıbrıs’ta garantör devletler dahil olmak üzere hiçbir üçüncü taraf Kıbrıs’ta siyasi çözüm imkanlarını heba edecek bir tavır içerisinde bulunmamalıdır. Kıbrıs’ta nihai bir anlaşmanın sağlanmasına bağlı olarak Kıbrıs’taki iki toplumun kuracağı ortak irade çerçevesinde doğal zenginlik kaynakları bölgesel refah, istikrar ve işbirliği için fırsata dönüştürülmelidir” denildi.

"ORTAK BİR KOMİTE KURULMASI ÖNERİSİNİ DESTEKLİYORUZ"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ( KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis’e sunduğu “ortak bir komite kurulması” kapsamlı önerisininin desteklendiği vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Gerilim ve kutuplaşmayı tırmandırabilecek adımlar yanlıştır. Bu gerilim ve kutuplaşmanın da en fazla Kıbrıs halklarına zarar vereceğini düşünüyoruz. Doğu Akdeniz’de bulunması muhtemel kaynaklarda tüm Kıbrıs halklarının eşit hakları vardır. Ancak gerilimi tırmandıracak ve Kıbrıslı Türkleri kutuplaşmanın tarafı yapacak her türlü hamleden en fazla yine Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıs halkları zarar görecektir. Yapılması gereken, iki taraf arasında yeni bir işbirliği dönemini başlatacak adımlar atılmasını sağlamaktır. Bölgesel barış, istikrar ve işbirliği bu şekilde gelişebilir.

Dolayısıyla bölgede gerilimi tırmandırabilecek hiçbir tutumun arkasında olmayacağımızın altını çiziyor; siyasi, diplomatik, hukuki diyalog kanallarının sürekli açık tutulmasını öneriyoruz ve önemsiyoruz.”

AB YAPTIRIM KARARI ALMIŞTI

Avrupa Birliği (AB), 15 Temmuz'da Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetlerinin yasa dışı olduğunu iddia ederek, bazı yaptırım kararı almıştı. Buna göre AB'nin Türkiye'ye sağladığı katılım öncesi fonlarda kesinti yapılmasına, Avrupa Yatırım Bankası'nın Türkiye'deki kredi faaliyetlerinin gözden geçirilmesine, Türkiye ile AB arasında devam eden havacılık anlaşması müzakerelerinin askıya alınmasına ve Ortaklık Konseyi ile üst düzey diyalog toplantılarına bir süreliğine ara verilmesine karar verilmişti. (HABER MERKEZİ)

AB, Türkiye’nin Kıbrıs'taki faaliyetlerine karşı yaptırımları onayladı

Prof. Dr. Ahmet Sözen: Kıbrıs’ta asıl olarak ABD-Rusya çekişmesi yaşanıyor