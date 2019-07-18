ODTÜ'nün içinden geçen yola mahkeme "dur" dedi

ODTÜ içerisinden geçmesi planlanan yolla ilgili Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin açtığı davada mahkeme, yol planları yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

TMMOB Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi yaptığı yazılı açıklamada, ODTÜ ve AOÇ arazilerinin içerisinden geçen çok sayıda yol projesi ile ilgili odanın açtığı davada mahkemenin yürütmeyi durdurma kararı verdiğini açıkladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin eski yönetimi, ortaya çıkan trafik problemine karşı parçalı yol ve kavşak projelerine yönelmiş ve korunması gereken ODTÜ ve AOÇ arazilerinin içerisinden geçen çok sayıda yol projesi planlanmıştı.

ODTÜ içerisinden geçmesi planlanan yol için 8 Eylül 2017 tarihinde ODTÜ ve Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında bir protokol imzalanmış, ertesi gün iş makineleri ODTÜ arazisine bir gece vakti girmiş ve ormanda ciddi bir tahribat yaratmıştı. Öğrencisi, mezunu, akademik ve idari personeli ile ODTÜ bileşenlerinin taleplerine kapısını kapatan; meslek odalarının uyarılarını dikkate almayan ODTÜ yönetimi bu protokolle yarım asrı aşkın sürede gelişen ODTÜ geleneğini ayaklar altına almış ve Ankara‘nın kent içindeki en önemli ekolojik alanının tahrip edilmesinin önünü açmıştı.

"HUKUKSUZLUĞU AÇIK OLAN PROJEYE 'DUR' KARARI"

Söz konusu yol planlarına karşı Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesinin açtığı davada yapılan bilirkişi incelemesi doğrultusunda Ankara 9. İdare Mahkemesi planların yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.

Odadan yapılan açıklamada hiçbir nesnel ve bilimsel gerekçe olmaksızın, gerekli analiz ve ön çalışma yapılmadan sadece noktasal olarak problemleri çözme amaçlı yol ve katlı kavşak projeleri sonucu ODTÜ ormanının zarara uğratıldığı belirdtilerek “Hukuksuzluğu açık olan bir projeye mahkeme dur demiştir. Yerel yönetimlerden beklentimiz yargı kararlarına uyulması, hukuksuzluğu ortada olan geçmiş dönem projelerde ısrar etmemesi ve mümkünse verilen zararların geri döndürülmesidir. Özellikle Ankara‘da son 25 yıldan kalan enkazın büyüklüğü açık iken, planlamada katılımcı süreçlerin yürütülmesi noktasında Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi olarak kamu yararı doğrultusunda gereken desteği vereceğimizi ve mücadelemizi sürdüreceğimizi kamuoyuna saygıyla sunarız” denildi.

Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, mahkemenin kararı üzerine yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Ankara Büyükşehir Belediyesi bu projeyi durdurmalı, önceki dönemin enkaz haline getirdiği bu ekolojik alanı ağaçlandırmalı ve eski haline getirmelidir. Kent bütününü ilgilendiren ulaşım projeleri bütüncül bir Ulaşım Ana Planı olmadan yürütülmemelidir. Ulaşım problemlerine yönelik projeler kapalı kapılar ardında Belediye bürokratlarının kontrolünde değil, şeffaf ve katılımcı süreçler sonu ortaya çıkarılmalı, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin karar alma süreçlerinde yer alması sağlanmalıdır. ODTÜ yönetimi, tüm Ankara için önemli bir değer olan ODTÜ‘nün korunması için bu ve benzer süreçlerdeki farklı bileşenleri dışlayan ve görmezden gelen tavrını değiştirmeli ve karar alma süreçlerine, öğrenci, mezun, personel ve kentte çalışmalar yürüten meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını da dahil etmelidir.

(HABER MERKEZİ)

Şehir Plancıları Odası: ODTÜ, yapılan yurda sadece maliyet odaklı bakmamalı