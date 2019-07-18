18 Temmuz 2019 14:36
Kırklareli'de eski ambalaj fabrikasında patlama yaşandı, 4 kişi yaralandı
Kırklareli Lüleburgaz'da bulunan eski ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama yaşandı, patlama sonucu 4 kişi yaralandı.
Fotoğraf: DHA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde bulunan eski ambalaj fabrikasında yaşanan patlamada 4 kişi yaralandı.
AA'nın verdiği bilgiye göre, Büyükkarıştıran beldesindeki eski ambalaj fabrikasında, hurda malzemelerin alınması sırasında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu fabrikada bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Lüleburgaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. (HABER MERKEZİ)
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