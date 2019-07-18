Kimya Mühendisleri Odası: Alkollü içkide ÖTV düşürülmeli, denetimler artırılmalı

TMMOB’ye bağlı Kimya Mühendisleri Odası, kaçak ve sahte içki zehirlenmesi sebebiyle yaşanan ölümler konusunda uyardı. AKP’nin alkollü içki konusunda yaklaşımının sorunlu olduğu belirtilen açıklamada, "Sahte içki toplumsal bir sorundur. Alkollü içeceklerdeki ÖTV düşürülmeli, alkolü yasaklama düşüncesinden vazgeçilmeli, denetimler arttırılmalıdır" denildi.

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası, Mersin ve Adana'da geçen hafta 16 kişinin ölümü ve bir o kadar insanın da sakat kalmasına yol açan sahte içki konusunda yazılı açıklama yaptı. İnsanların ölmesine seyirci kalındığı belirtilen açıklamada, çözüm üretmekten yoksun, özgürlükleri kısıtlamaya yönelik anlayışın iflas ettiği ifade edildi. Açıklamada, “Adana ve Mersin’de yaşananlar ne ilk ne de sondur. Artık kitlesel ölümler yaşanmakta, onlarca insan sakat kalmakta, ülke zarar görmekte ve ruhsatsız üretimler nedeniyle milyonlarca liralık vergi kayıpları ortaya çıkmaktadır” denildi.

1 LİTRE ALKOL ASGARİ ÜCRETLİNİN 3 GÜNLÜK YEVMİYESİ

Son on yılda alkollü içkilere getirilen yüksek ÖTV’nin bu içecekleri tüketenleri köşeye sıkıştırdığı ifade edilen açıklamada, “Bir litre alkollü içki asgari ücretli bir kişinin yaklaşık 3 günlük yevmiyesi tutarındadır. Bu durum merdiven altını ve kaçak içki üretimini adeta teşvik etmektedir” denildi. Alkollü içki ürünlerinden alınan ÖTV ve KDV’nin dünyanın hiçbir ülkesinde bu denli yüksek olmadığı, Türkiye’de alkollü içkinin yüzde 70’inin vergi olduğu vurgulanan açıklamada, insanların alkollü içecek tüketememe, sektörün de yüksek vergilerden ötürü üretim ve satış yapamama noktasına geldiği ifade edildi.

KİŞİNİN METİL ALKOLÜ FARK ETMESİ İMKANSIZ

Zehirlenmelere yol açan sahte rakılarda metil alkol kullanıldığı belirtilen açıklamada, metil alkolün endüstriyel bir ürün olduğu ve gıda maddelerinin üretiminde kullanılmasının yasak olduğu vurgulandı. Metil alkol ile üretilmiş bir içkiyi kişinin fark etmesinin imkansız olduğu belirtilen açıklamada kaçak içki nedeniyle zehirlenmelerin seyri şöyle anlatıldı: "İçerisindeki metil alkol oranı yüksek bir alkolle ya da tamamen metil alkolle üretilmiş içkiyi kullanan kişinin önce merkezi sinir sistemi etkilenir. Metil alkol alındıktan sonra 30 ila 60 dakika içerisinde ilk etkilerini göstermeye başlar. Hafif zehirlenmelerde (az miktarda tüketilmesi durumunda) bulantı, kusma, tansiyon değişiklikleri, baş ağrısı, baş dönmesi meydana gelir. Kullanım miktar arttıkça dolaşım sistemi sorunları, solunum bozuklukları, ishal, sara nöbetleri, felç, körlük, koma hali ve nihayetinde ölüm meydana gelir."

İKİ KURUM DENETİMLERDEN SORUMLU

Türkiye’de alkollü içkilerle ilgili olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın (GTHB) gıda güvenliğini sağlamakla, Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (TAPDK) ise etil ve metil alkol‘ü ülkeye giriş veya üretiliş anından itibaren adım adım izlemekle yükümlü olduğuna dikkat çekildi.

AKP'NİN ALKOLLÜ İÇKİ YAKLAŞIMI SORUNLU

AKP’nin alkollü içkilere ilişkin yaklaşımdaki soruna dikkat çekilen açıklamada, yapılması gerekenin alkollü içkiler üzerindeki, siyasi, toplumsal, ekonomik algı ve baskıların azaltılması, GTHB, TAPDK’nin alanı kontrol etmesi, ve alkollü içkilerden alınan ÖTV ve KDV’nin makul oranlara indirilmesi olduğu vurgulandı. (Ankara/EVRENSEL)

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