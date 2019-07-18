Ankara Vergi Dairesinde yemek ücretlerine son 3 ayda ikinci zam

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, personelin yemek ücretlerine yüzde 15 zam yaptı. Nisan ayında yüzde 10 zammın ardından üç ay sonra yapılan ikinci zam ile yemek başına çalışanın ödediği ücret 5 lira 50 kuruştan 6 lira 25 kuruşa çıktı. Çalışanlar ise üst üste gelen zamlara tepkili.

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı, yemek ücretlerine Nisan ayında yaptığı yüzde 10 zammın ardından 3 ay sonra yüzde 15’lik yeni bir zam yaptı. BES Ankara 1 No’lu Şube Başkanı İsmet Meydan, Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nın asgari ücrete gelen zammı gerekçe göstererek yemek zammını savunduğunu söyledi. Kurumda çalışan personelin 3 ay arayla yemek ücretlerine zam yapılmasına tepkili olduğunu söyleyen Meydan, “Zaten Nisan ayında bir zam yapılmıştı. Emekçilere yüzde 5’lik zam öneriliyor ancak yemeğe 3 ay içerisinde yüzde 25’lik bir zam yapılıyor. Elimizde kalan bu son hakkımıza da göz diktiler. Yemekler soğuk, kalitesizdi şimdi bir de ücretleri katlandı” diye konuştu. Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı’nda israf ekonomisi uygulandığını belirten Meydan, hizmet binasının kiralık olduğunu, kiralık araçlara çok fazla harcama yapıldığını ancak söz konusu çalışanlar olunca haklarına göz dikildiğini söyledi. Meydan, “Biz bu israfı dile getirdiğimizde bize karşı tavır aldılar. Çalışanların servisi bile yok. Bu kiralama anlayışından vazgeçilse personelin sorunları çözülür” dedi.

YEMEK HİZMETİ KAMULAŞTIRILMALI

Meydan, yemek hizmetinin kamulaştırılmasını talep ettiklerini belirterek, ücretsiz olmasını ve kurumun kendisi tarafından yapılmasını istediklerini söyledi. Meydan, “Özel şirket zaten kurumun mekanını, suyunu, elektriğini kullanıyor. Özelleştirme uygulamalarından vazgeçilmeli. Şirket değil, kurumun kendi bu hizmeti üretirse bu iş çözülür. Taşeron değil, kadrolu çalışma olmalı” dedi. Kurumun zam yapıldıktan sonra sendikalara bildirmesine de tepki gösteren Meydan, zammın geri alınması için çalışma başlattıklarını söyledi. (Ankara/EVRENSEL)