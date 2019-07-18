Gezi Parkı davasına bugün devam ediliyor

Gezi Parkı direnişinden 6 yıl sonra açılan davaya bugün saat 10.00'da Silivri'de devam edilecek.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince görülmeye devam edilecek olan davada tutuklu olan Osman Kavala ile birlikte 16 kişi hakkında "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis isteniyor.

Mayıs 2013'ün son günlerinde Gezi Parkı'na AVM projesini engellemek ve ağaç kesimlerini durdurmak üzerine başlayan ve polis şiddetiyle birlikte tüm ülkeye yayılan protestolara milyonlarca kişi katılmıştı. Gezi Parkı eylemleri boyunca Mehmet Ayvalıtaş, Abdullah Cömert, Ethem Sarısülük, Ali İsmail Korkmaz, Berkin Elvan, Ahmet Atakan ve Lice'deki kalekol protestosunda Medeni Yıldırım hayatını kaybetti.

YARGILANANLAR

657 sayfalık iddianamede şu 16 isim "şüpheli" olarak yer alıyor:

Osman Kavala Ali Hakan Altınay Ayşe Mücella Yapıcı Ayşe Pınar Alabora Can Dündar Çiğdem Mater Utku Gökçe Yılmaz Handan Meltem Arıkan Hanzade Hikmet Germiyanoğlu İnanç Ekmekci Memet Ali Alabora Mine Özerden Şerafettin Can Atalay Tayfun Kahraman Yiğit Aksakoğlu Yiğit Ali Ekmekçi

Bu isimlerden Osman Kavala tutuklu yargılanıyor. Yiğit Aksakoğlu bir önceki duruşmada serbest kaldı.

Memet Ali Alabora, Ayşe Pınar Alabora, Can Dündar, Gökçe Yılmaz Handan, Meltem Arıkan Hanzade ve Hikmet Germiyanoğlu hakkında ise yakalama kararı var. (HABER MERKEZİ)

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