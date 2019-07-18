18 Temmuz 2019 01:49
Emniyet Genel Müdürü değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Emniyet Genel Müdürlüğüne Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ı getirdi, bazı valilerin yerini değiştirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü logosu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlandı.
EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ: MEHMET AKTAŞ
Yayımlanan Atama Kararına göre, Emniyet Genel Müdürlüğü görevine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş getirildi.
ŞIRNAK VALİSİ: ALİ HAMZA PEHLİVAN
Mehmet Aktaş’tan boşalan Şırnak Valiliği’ne, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan getirildi.
BAYBURT VALİSİ: CÜNEYT EPCİM
Bayburt Valiliği’ne ise bir dönem Hakkari Belediye Başkan vekilliği görevini de yürüten Hakkari Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim atandı.
Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya İçişleri Bakanlığı emrinde Bakanlık Müşavirliğine görevlendirildi. (HABER MERKEZİ)
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